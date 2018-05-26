Ліга чемпіонів у Києві: вранці сталися дві конфліктні ситуації

У Києві вранці поліцейські попередили дві конфліктні ситуації у день проведення фінального футбольного матчу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, о 6:30 у центрі Києва на перехресті вулиць Шота Руставелі і Басейної виникла сварка між групою студентів, вони голосно лаялися.

Поліцейські негайно втрутилися і припинили конфлікт, звітують у відомстві.

Крім того, о 7:55 сталася сварка між чотирма людьми у стані алкогольного сп’яніння, які вийшли з нічного клубу на Хрещатику, з ними провели профілактичні бесіди, додають у поліції.

Сьогодні за порядком у Києві мають стежити 10 тисяч силовиків.

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Сьогодні, 26 травня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».

24 травня на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського вже відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів.