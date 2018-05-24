Французький «Ліон» вп’яте переміг в жіночій Лізі чемпіонів

У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського завершився фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів, в якому зустрівся німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон».

Команди визначили сильнішого лише у додатковий час. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь «Ліону». Голами відзначилися Анрі, Ле Сомме, Хегерберг і Абілі. Єдиний гол за німецьку команду забила Хардер.

Таким чином, «Ліон» став першим п’ятиразовим переможцем жіночої Ліги чемпіонів, при цьому ще й вигравши турнір тричі поспіль. До цього часу «Ліон» перемагав у 2011, 2012, 2016 та 2017 роках.