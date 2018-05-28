Понад 30 тисяч учасників та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів залишили країну – ДПСУ

Понад 30,5 тисячі учасників та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів залишили Україну, повідомила Державна прикордонна служба.

У ДПСУ зазначили, що їх оформлення на виїзд з України здебільшого відбувалося в столичних аеропортах, а також на летовищах Львова, Одеси, Харкова й Івано-Франківська.

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Фінал Ліги чемпіонів відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві: іспанський «Реал Мадрид» здобув перемогу над англійським «Ліверпулем» з рахунком 3:1. Мадридці виграли трофей третій раз поспіль і 13-й загалом.