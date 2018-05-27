За час проведення фіналу Ліги чемпіонів в Україні до правоохоронців звернулись понад 70 іноземців – Нацполіція

Під час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів Національна поліція отримала 71 звернення від іноземних громадян, 20 із них мали ознаки кримінальних правопорушень. Про це мовиться на сайті відомства.

За словами керівника Нацполіції Сергія Князєва, члени команд «Реал» та «Ліверпуль», а також їхні офіційні делегації та частина вболівальників залишили територію України через міжнародний аеропорт «Бориспіль», а від’їзд інших вболівальників планується найближчим часом.

«До відльоту останніх уболівальників залишилося 39 рейсів. Усім гостям, які прилетіли на свято спорту в Україні, маємо забезпечити відліт», – зазначив він.

За словами Князєва, до охорони правопорядку під час Ліги Чемпіонів були залучені майже десять тисяч правоохоронців.

Мадридський «Реал» переміг англійський «Ліверпуль» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, який завершився на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 3:1.

Таким чином, іспанський клуб стає 13-й раз загалом та третій раз поспіль володарем Кубку чемпіонів (мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках).