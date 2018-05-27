Після матчу Ліги чемпіонів у Києві біля стадіону затримали 18 осіб – поліція

Матч Ліги чемпіонів у Києві відбувся без серйозних порушень, однак після нього неподалік від стадіону правоохоронці затримали 18 осіб, що намагались спровокувати бійку з уболівальниками, інформує Національна поліція на своєму сайті.

«На футбольному матчі були присутні близько 50 тисяч громадян. Усе пройшло досить спокійно. Було дві сутички між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону. По закінченню матчу кілька молодиків намагалися вчинити бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб та доставили в районне управління поліції. У подальшому їх діям буде надана правова оцінка», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Мадридський «Реал» переміг англійський «Ліверпуль» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, який завершився на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 3:1.

Таким чином, іспанський клуб стає 13-й раз загалом та третій раз поспіль володарем Кубку чемпіонів (мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках).

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