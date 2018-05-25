Порошенко підписав закон про штрафи за перепродаж квитків на фінали Ліги чемпіонів

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який, серед іншого, запроваджував штрафи за продаж чи перепродаж неуповноваженими особами квитків на фінали Ліги чемпіонів, які пройдуть у Києві.

Як повідомляє прес-служба президента, закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з 1 червня 2018 року, але пункт про штрафи втрачає чинність 31 грудня 2018 року.

Верховна Рада 22 травня схвалила закон, який запроваджує штраф до 5,1 тисяч гривень за продаж чи перепродаж неуповноваженими особами квитків на фінали Ліги чемпіонів.

Зокрема законом доповнюється Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, яка передбачає, що «продаж неуповноваженою особою, пропозиція продати квиток, виставлення квитка на продаж, перепродаж, а також використання квитків в різноманітних розіграшах для просування послуг/продукції неуповноваженою особою» – карається штрафом від 510 до 5100 гривень.

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24 травня на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського вже відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».