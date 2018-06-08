Более 200 тысяч детей и подростков учатся в школах ОРДЛО. Подконтрольные России группировки «ДНР» и «ЛНР» прикладывают все силы, чтобы внушить детям неприязнь ко всему украинскому и заставить поверить в исключительность «народа Донбасса», считают педагоги подконтрольной Украине территории. Подмена истории, минимизация украинского языка и литературы, милитаризация школ – все эти приемы эксперты называют «образовательным террором». Они считают, что Украина практически не предпринимает контрмер.

«Галичанин, ты пришел к нам в Донецк убивать,

Стариков и детей на куски разрывать!

А убить свою мать хватило бы духу?

Для чего, киевлянин, ты пришел убивать?

В голубиной семье черным вороном стать!»

Такие стихи читают школьники ОРДЛО на утренниках. Разумеется, выбирают дети их себе не сами. Воспитание в школах на территории, подконтрольной группировкам «ЛДНР», подчиненно основной цели – внушить детям, что Украина и украинцы – враги. А также заставить поверить в то, что жители Донбасса это особый народ, у которого корни в России, в Донецко-Криворожской республике, в «Новороссии». Других вариантов и альтернатив детям не оставляют. Ученые дали такой методике название – «образовательный террор».

​Путин – папа, Укроп – враг

В детском журнале пророссийских сепаратистов «Вежливые человечки» персонаж «Папа» с лицом Владимира Путина защищает Донбасс. Главный враг – «Укроп», который варят в «котлах». Результаты такой пропаганды будет очень сложно искоренить, считает народный депутат Виталий Курило.

Пропагандистская машина калечит души детей, забивает им мозги агрессией

«Когда Украина начнет возвращать Донбасс, мы столкнемся с агрессивной средой. Четыре года назад за Россию и против Украины кричали пенсионеры и провокаторы. Сейчас пропагандистская машина калечит души детей, забивает им мозги агрессией», – считает Виталий Курило

В школах ОРДЛО милитаризация и ненависть – педагоги

В школах ввели военную подготовку, а детей представители группировок возят на передовую и дают стрелять из настоящего оружия. Серьезных контрмер «террору в образовании» Украина не предпринимает, считает президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень. До сих пор на неподконтрольной территории почти нет доступа к украинским СМИ. А ведь в ОРДЛО осталось более 200 тысяч детей.

Необходимо создать условия для распространения теле- и радиосигнала на неподконтрольные территории

«Необходимо создать условия для распространения теле- и радиосигнала на неподконтрольные территории. При этом необходимо создавать интересные теле- и радиопередачи. Для молодежи необходимо создавать интересные интернет-сайты для разъяснения и контр-пропаганды. Особенное внимание необходимо уделять детям, выехавшим с территории ОРДЛО, чтобы помочь им психологически», – считает Василий Кремень

Школьники-выпускники все больше выезжают из ОРДЛО, чтобы получить полноценное образование. Им дают льготы при поступлении. Из оккупированной части Донбасса выехало 18 учреждений высшего образования. Но для учебы не хватает помещений, а для студентов – общежитий.

В прифронтовой «серой зоне» дети часто не могут ходить в украинские школы из-за отсутствия дорог и транспорта, до оккупированных школ бывает добраться проще, рассказывает народный депутат Наталья Веселова.

В Зайцево интернат или школьный автобус. Но этим занимались волонтеры, органы власти не занимались

«Например, в Зайцево предложили родителям несколько вариантов для их детей: интернат или школьный автобус. Но этим занимались волонтеры, государственные органы власти (военно-гражданская администрация, Министерство временно оккупированных территорий) этим вопросом не занимались. В госорганах пока ссорятся, увольняют друг друга», – говорит Наталья Веселова.

Детям, которые 4 года назад пошли в школу, сейчас – 10-11 лет. В эти годы их сознание – Terra Incognita, чистый лист. Сейчас на нем рисуют «злых бандеровцев», героя Захарченко и процветающий край «ДНР». Если в ближайшее время ничего не предпринимать, то будет очень сложно убедить их в том, что это обман, считают педагоги.

ПОСЛЕНИЙ ВЫПУСК ДОНБАССРЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)​