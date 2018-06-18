Життя окупованого Докучаєвська. Ексклюзив Донбас.Реалії

Окупований Докучаєвськ – провінційне донбаське містечко між Донецьком і Маріуполем. Він опинився між двох вогнів: через часті обстріли городяни намагаються виїхати з небезпечних районів. Донбас.Реалії вдалося поспілкуватися з місцевими та дізнатися, як змінилося життя Докучаєвська за чотири роки війни.

Докучаєвськ виростає буквально за териконами. Більше ста років тут видобувають мінерал доломіт, який використовують в металургії. Навколо комбінату тут і будувалося життя – до війни. Працівники докучаєвського флюсо-доломітного комбінату кажуть: комбінат хоч і працює, але на півсили.

«Зарплата, звичайно, була заборгованість, велика заборгованість. З лютого людям не платили гроші. Зараз останнім часом ніби стало трохи краще – за лютий і за березень нам уже гроші віддали», – розповідає жителька Докучаєвська.

У районі комбінату зараз і проходить лінія фронту. А сам Докучаєвськ залишився між Донецьком і Маруіполем.

«У місті стріляють кожен день, намагаються нас «вибити», нас тут уже людей мало залишилося, пороз’їжджалися», – розповідає місцева жителька.

«Солодкі помідори» на докучаєвському ринку

До війни в Докучаєвську проживало 24 тисячі людей. Скільки залишилося, ніхто не знає. Місцеві кажуть, зараз в місті нормально живеться лише пенсіонерам.

«Якби не маленька ця допомога, яку отримують пенсіонери, ми б взагалі не вижили ніяк, тому що Україна скасувала нам. Я з чоловіком рік і три місяці не отримуємо українську пенсію. А молодим сім’ям взагалі, взагалі важко виживати», – каже жителька Докучаєвська в коментарі Донбас.Реалії.

У розпал робочого дня життя в Докучаєвську кипить навколо місцевого ринку. Люди розповідають: все необхідне в місті є. На прилавках нічого особливого – виділяються хіба що «солодкі місцеві помідори» та «ароматні соковиті огірки».

На ринковій цегляній стіні оголошення. Жителям Докучаєвська пропонують виїхати в Москву за 1800 рублів (810 гривень – ред.). А до анексованого Криму – за 2200 (990 гривень – ред.). Всі рейси з окупованого Донецька. Туди з Докучаєвська їхати близько сорока кілометрів. З автовокзалу маршруткою – 36 рублів (16 гривень – ред.).

Зоопарк на лінії фронту: під час обстрілу контузило поні, багато тварин постраждали

В іншій частині міста – футбольний стадіон «Авангард». Виглядає досить доглянутим. Правда, навколо безлюдні вулиці і навіть біля місцевих фонтанів – нікого.

«Ходжу часто повз стадіон, бачив школярів, коли якісь були змагання… Діти тільки були, а так – більше нікого не бачив», – каже місцевий житель.

Головна визначна пам’ятка Докучаєвська – зоопарк. Лами, кенгуру, поні – усьго близько ста п’ятдесяти тварин. Війна погано впливає на тварин, кажуть у зоопарку.

«Коли стріляють, вони ховаються, нервують. Був обстріл у нас в 2015 році, поні контузило і багато постраждало тварин», – розповідає працівниця докучаєвського зоопарку.

Допомагають зоопарку, розповідають його працівники, місцеві фермери. Відвідувачі в основному – сім’ї з дітьми.

«На даний момент мало, тому що через обстріли люди бояться дітей вести і взагалі. А так в принципі є – приїжджають з Донецька, по вихідним, у свята», – кажуть у зоопарку.

«Хотілося б, щоб включилася світова громадськість і припинила цю війну, тому що війна ця політична, і ми це все розуміємо і не хочемо звичайно жити ще стільки ж в цій війні», – каже жителька містечка.

Докучаєвськ, звичайне робоче містечко, загублене серед териконів Донбасу. На одній із стін на вулиці написано: «Свобода. Совесть. Справедливость. Равенство. Мы за мир». Свіжі написи про країну, якої давно вже немає, нагадують – місто під контролем угруповання бойовиків «ДНР».

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