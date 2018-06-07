Від окупованого Донбасу не можна відгородитися стіною – Аваков (відео)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що успішна Україна неможлива за умов ізоляції окупованої частини Донбасу.

«Окупований Донбас – це Україна, і люди, які там перебувають, – це українці. Нам потрібно турбуватися про це і думати, а не відгороджуватися стіною від окупованої території і робити вигляд, що там нічого не відбувається, а ми побудуємо щастя тут. Щойно ми ухвалимо таке рішення, ця стіна постійно пересуватиметься. Так держава Україна розвиватися не буде», – сказав Аваков 7 червня на дев’ятому Національному експертному форумі.

Він також розповів, як виглядатиме «механізм поступових кроків» у процесі деокупації територій на Донбасі.

«Наприклад, з міста Горлівка виводяться всі бандформування, туди заходять українські прикордонники разом з миротворцями, стають на кордоні району, а також представник юстиції України. Він оголошує за українськими законами вибори в місцеві ради. І ми маємо отримати українську владу на місцях. Ніяких виборів під прицілом, тільки присутність блакитних шоломів та українських поліцейських сил», – розповів Аваков.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на початку травня повідомляв, що у МВС почали працювати над планом заходів для деокупації Донбасу. За його словами, цей план має бути готовий вже влітку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.