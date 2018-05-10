Аваков: у МВС почали працювати над планом з деокупації Донбасу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що у МВС почали працювати над планом заходів з деокупації Донбасу.

За його словами, вже влітку має бути готовий цей план.

«Вже влітку ми повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян», – сказав Аваков.

Він зауважив, що українська влада має бути «готовою до того, що треба буде прийти на звільнену територію і відразу починати роботу».

«Кожен із наших підрозділів повинен її розуміти. В нас є вже подібний досвід на таких територіях і, як показує практика, дуже часто наші фахівці вирішують не лише питання безпеки, а навіть побутові проблеми місцевого населення», – сказав Аваков.

На початку квітня Аваков повідомляв, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готуються до деокупації Донбасу.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.