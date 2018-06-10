Окупований Крим. Куди зникли випускники шкіл

(Рубрика «Точка зору»)

Це вже стає певною традицією. Упродовж декількох місяців в кінці навчального року в анексованому Криму зникають діти. І не одна або дві, а сотні. Офіційні цифри кримського Міністерства освіти підтверджують цю цікаву статистику.

Що ж ми маємо ‒ кілька цифр ‒ скільки учнів і учениць почали в 11-му класі навчальний рік, і скільки закінчили. Є ще одна «реперна» цифра ‒ скільки одинадцятикласників здавали підсумковий твір (переказ). Цей «іспит» є обов'язковим для випускників, адже він стає своєрідним «допуском» до іспитів у кінці року. Пишуть підсумковий твір у лютому.

В останні роки освітня статистика Криму стала закритою. Дізнатися про цифри дуже складно, або інформація дуже суперечлива. Найчастіше використовуються цифри відсотків, не вказуючи, звідки вони відраховуються. Але ось деякі потрібні цифри цього року знайшлися.

Раніше Росія виділяла Криму близько 15 тисяч бюджетних місць у російських вишах, нині ‒ жодного

27 лютого 2018 року Інформаційно-методичний, аналітичний центр («ДКЗ РК «ІМАЦ») у звіті за результатами проведення підсумкових творів вказав, що на іспит зареєстровані 10085 учнів та учениць. А 24 травня керівниця Міністерства освіти Криму Наталя Гончарова заявила, що кримські школи закінчили 9902 випускники та випускниці. Різниця становить 183 учні, а це майже 2% від загальної кількості дітей, які випускаються зі шкіл на півострові. Практично за два місяці зникло 8 класів.

І така ситуація відбувається в освітньому просторі анексованого Криму не вперше. У 2015-16 навчальному році «зникло» близько 600 випускників.

Незважаючи на репресивну політику і активне переселення росіян на півострів, кримчани розуміють безперспективність майбутнього для своїх дітей у кримських школах. І якщо раніше Росія виділяла Криму близько 15 тисяч бюджетних місць у російських вишах, то сьогодні ‒ жодного місця. А ось Україна в цьому році виділила близько 3 тисяч бюджетних місць у 35 кращих українських навчальних закладах вищої освіти.

Олег Охредько –​ експерт і аналітик ЦГО «Альменда»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Освіта для Криму» реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки