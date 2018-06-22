Як податися на конкурс шкільних проектів на Донбасі

Школярі та вчителі Донецької і Луганської областей можуть позмагатися за фінансування власних проектів. На сході стартувала програма «Сходинки» (її проводять USAID та краудфандингова платформа GoF). Краудфандинг – нове для багатьох слово, воно означає суспільне фінансування, тобто коли гроші в проект вкладають всі охочі – але для цього він, звичайно, повинен їх зацікавити.

​Координатор програми «Сходинки» Олександра Пєтушкова розповіла Радіо Донбас.Реалії більше про те, кому це може стати в нагоді і як взяти участь.

– Які проекти маються на увазі, що можна подавати на конкурс?

– Бюджетом забезпечуються базові потреби школи. І цим проектом ми хочемо навчити школи робити щось над стандартною програмою, додавати щось цікаве до школи. Це щось більше, ніж просто базові потреби. Вийти за межі програми і навчити дітей, як застосовувати свої знання на практиці.

–​ Хто отримає фінансування і яке?

– Отримають фінансування 40 проектів­­-переможців у розмірі 25 тисяч гривень кожен, але для цього їм потрібно буде підтвердити ще потрібність ідеї в їхній громаді. Це можна зробити через краудфандінг. Проявити також навички у фандрейзінгу і зібрати половину суми.

– Як стартувала програма в Слов'янську? Це було перше місто. Чи є, власне, ідеї у школярів? Що вони запропонували?

– 15-16 червня ми стартували у Слов’янську, і там взяли участь вісім команд з різних шкіл. Зокрема, ми зустрілися з Олегом Поповим, який першим запустив свій проект на платформі GoF два роки тому. І тепер він збирається розвивати свою ідею і, власне, він теж був учасником програми. І далі цей проект в роботі. Всього ми отримали 8 цікавих ідей, інноваційних рішень, які команди генерували за методикою «дизайн мислення», і зараз вони протягом трьох тижнів будуть на етапі модерації з експертом з платформи. І після цього ми вже, нарешті, побачимо 6 з них. На платформі тоді стартує збір коштів.

– Розкажіть про приклади цих проектів, щоб наші слухачі зрозуміли, в чому, власне ідеї? Які ідеї можна подавати?

– Наприклад, у Слов’янську вийшли такі ідеї, як правовий гурток у школі, стем-лабораторія для того, щоб поєднувати вивчення на практиці фізики та хімії. Також це арт-терапія для допомоги психологу у школі краще працювати з учнями і взагалі з середовищем довкола школи. Такого плану ідеї. Це не є надлишковим, але воно завжди є потрібним і краще допомагає розкрити і зрозуміти якісь предмети. Допомагає з якоюсь неформальною освітою.

– Як подати свій проект?

– Зараз ще триває набір на програму «Сходини». До 24 червня ще можна зареєструватися в Краматорську, Костянтинівці та Дружківці. Реєстрація взагалі триватиме в останньому місті, Маріуполі, до 24 липня. Проекти на платформу ми приймаємо на постійній основі. Подати їх можуть як учні, так і вчителі і громадські діячі, але реалізовуватися цей проект має у школі. Це зробити дуже просто. Зайти на сайт і створити проект.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)