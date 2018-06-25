Чи можлива в Білорусі «Гомельська народна республіка»?

Гучна відставка не відбулася. Кремлівський куратор угруповань бойовиків «ЛНР» і «ДНР» Владислав Сурков зберіг свій пост. Джерела Донбас.Реалії повідомляють – Путін хотів відправити свого помічника послом до Білорусі, але президент Олександр Лукашенко запротестував. У чому ж причина? Чи бояться білоруси «донбаського сценарію» у себе на батьківщині? І навіщо Кремль посилає в сусідню країну військову техніку з символікою бойовиків? Розбиралися Донбас.Реалії.

Москва, 19 червня, Поклонна гора. Колона військової техніки готується виїхати на так званий «бронепробіг пам'яті» до Бреста, через всю територію Білорусі. Автомобілі часів Другої світової, але є й винятки. Зокрема, сучасний російський позашляховик «Волкодав». Із символікою угруповання «ЛНР» і наклейками сепаратистів.

«З цим автомобілем сфотографувалися абсолютно всі! Його пригнали з Саратова, і він нарівні з усією технікою поїде містами слави», – хизуються учасники пробігу.

Сурков і Білорусь

Тиждень тому стало відомо, що Владислав Сурков зберіг свій пост радника президента Володимира Путіна зі зв'язків з бойовиками Донбасу. Але донедавна чиновнику прогнозували іншу посаду.

«За чутками, Суркова вже відправляють послом до Мінська», – пишуть в Telegram-каналі «Незыгарь».

«Є інфа, що Суркова збираються призначити послом в Білорусь. Дуже тривожний дзвіночок, враховуючи, що Сурков – сірий кардинал Кремля, курує «ДНР» і «ЛНР» і відповідальний за розв'язання війни на сході України», – пишуть в Telegram-каналі «Беларусь головного мозга».

Не дивлячись на прогнози, послом в Білорусі Сурков так і не став.

Напередодні розмов щодо призначення Суркова стали писати про те, що в Мінську активізувалися прихильники «Новоросії»

«Запропонована кандидатура Суркова теж була Лукашенко відкинута. Тим більше, що як пишуть знову-таки телеграм-канали, на цей раз вже білоруські, буквально напередодні виникнення розмов щодо призначення Суркова стали писати про те, що в Мінську активізувалися різні організації типу НСД, прихильники «Новоросії» і так далі», – розповідає російський журналіст Костянтин Скоркін.

Чи можлива в Білорусі «Гомельська народна республіка»?

Незмінний білоруський президент Олександр Лукашенко вже багато років вірний союзник Кремля. Тож чи може загрожувати Білорусі «донбаський сценарій»?

«Загроза російської агресії безумовно існує. Я не кажу про те, що вона з'явилася зараз, я говорю про те, що вона існує як постійна величина. Традиційно східні області: Могилевська, Гомельська та Вітебська, відрізняються дещо більшими симпатіями до Росії», – розповідає білоруський політичний аналітик Ігор Ілляш.

На сході Білорусі, в місті Гомелі, про війну на Донбасі чули. Кореспонденти програми Донбас.Реалії запитали гомельчан, хто, на їхню думку винен у протистояннях. Думки – розділилися. Жителі Гомеля звинувачують як Росію, так й Україну. Дехто переконаний: «Треба триматися Росії» й не забувають згадати про «Кримнаш». Є й такі, хто сумнівається у непричетності Росії до розв’язання бойових дій.

– Хто винен в конфлікті на сході України, який триває вже 4 рік поспіль?

– Як хто, хохли!

– Поясніть, чому.

– Чому? Набридло добре жити, захотіли в Європу. Але вони ніколи там не будуть, зрозумійте, бо не будуть. Слов'янам нічого там робити, треба триматися Росії.

– Я, наприклад, дуже підтримую Росію і Путіна. Так що тут питань немає. Крим наш, споконвіку!

​– Винна неправильна політика держави або втручання ззовні.

– В цьому винна і Росія. Тому що Росія знаходиться дуже близько до Донбасу, і я підозрюю, що все озброєння, яке зараз є на Донбасі, отримано саме від Росії.

Україна, анексія, війна та висновки для Білорусі

З подій 2014 року в сусідній Україні свої висновки зробила і влада Білорусі. Там скоригували зовнішню політику і військову доктрину.

Регулярно проводяться навчання за участю армії. Сценарій цих навчань дуже нагадує те, що відбувалося на Донбасі

«Зараз, наприклад, регулярно проводяться навчання за участю армії, внутрішніх військ, КДБ. І сценарій цих навчань, їхня легенда – дуже нагадують те, що відбувалося на Донбасі. Це захоплення якогось невеликого білоруського містечка незаконними збройними формуваннями, сепаратистами, і це місто, за легендою навчань, білоруські силовики звільняють», – пояснює білоруський політолог Ігор Ілляш.

Місцеві жителі навіть не можуть уявити, що в їхньому рідному місті може раптом виникнути так звана «Гомельська народна республіка». Одні перехожі на вулицях Гомеля вважають, що для цього немає ніяких передумов, і кажуть «малоймовірно, що в нашу сторону полетять ракети». Інші визнають, що у місті «відчувається певна напруга». Але уроки донбаського конфлікту засвоїли не всі.

– Якби в Білорусі провели аналогічний референдум про приєднання до Росії або, наприклад, про автономію від Мінська, ось тут, в Гомелі?​

– Я вважаю, що тільки б за!

– Я думаю, що у нас дуже грамотний уряд, який цього не допустить. Я на це дуже сподіваюся.

«Білоруси – як кури в курнику. Сидять – і все, тиша!»

Тим часом, учасники бронепробіга перетнули російсько-білоруський кордон. «Волкодав» з символікою «ЛНР» позував в місті Орша. І відправився далі – до Мінська. Яка мета цієї акції? Полоскати нерви українській владі, вважає російський журналіст Костянтин Скоркін.

«Полоскотати нерви в Києві: от у нас техніка «ЛНР» вже в Білорусі стоїть! Та й з іншого боку... Показати, прийде час – ми покажемо, у нас і бронетехніка є, і славні бійці Донбасу», – каже журналіст.

Не дивлячись на те, що кремлівський куратор бойовиків Сурков не став послом Росії в Білорусі, загрозу «донбаського сценарію» це не відміняє.

«За великим рахунком, буде там Сурков або Іванов, для Путіна ролі не грає. Всі рішення приймає він», – переконаний заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України​ Юрій Гримчак.

Якщо Росія захоче перейти до агресивних дій, то використає «кримський сценарій». Введуть регулярні війська та одразу проведуть референдум з потрібними результатами

За словами білоруського політичого аналітика Ігора Ілляша, у разі агресивних дій щодо Білорусі, Росія радше буде застосовувати «кримський сценарій».

«Якщо Росія захоче перейти до агресивних дій, то, скоріш за все, використає «кримський сценарій». Тото, одразу введуть регулярні війська, заблокують силовиків, захоплять ключові пункти в містах та одразу проведуть референдум з потрібними результатами», – каже Ігор Ілляш.

І все ж білоруси сподіваються: гібридного конфлікту зі східним сусідом їм вдасться уникнути.

– А якби, наприклад, в Гомелі була така загроза, як на Донбасі?

– У Гомелі такої загрози не може бути. Білоруси – як кури в курнику. Сидять – і все, тиша!

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