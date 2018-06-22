(Друкуємо мовою оригіналу)

Если миротворцев ООН допустят на всю территорию ОРДЛО, это будет способствовать проведению там местных выборов, убеждает президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Нужны ли местные выборы при наличии миротворцев в ОРДЛО? И согласится ли президент России Владимир Путин на эти планы? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал эксперт ГО «Майдан закордонних справ» Александр Хара.

– Тема миротворцев в последний год очень активна с обеих сторон конфликта на Донбассе. Контингент миротворцев ООН – реальность или пиар? Ведь продвижения никакого нет.

– Российские «миротворцы» до сих пор находятся в Приднестровье, в нарушение обязательств России 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ. Точно так же были «миротворцы», которые находились в Абхазии и Южной Осетии.

Для России миротворчество – это продолжение войны

Для России миротворчество – это продолжение войны, желание навязать Украине политическую форму ограничения нашего суверенитета. Ни в коем случае нельзя это рассматривать как желание в конце концов прекратить вооруженную агрессию. Потому что для прекращения вооруженной агрессии не нужны миротворцы, а нужно указание от Владимира Путина начальнику Генштаба. И война закончится в течение суток.

Для Украины это другое. Россия является ядерным государством, членом Совета безопасности ООН, без нее никакое решение не может быть принято. У нас абсолютно разные военные потенциалы.

За это время украинская армия и в целом сектор безопасности кардинально изменился. Не настолько хорошо, как нам бы хотелось, но достаточно, чтобы показать, что цена продолжения агрессии будет высока, а Украину оккупировать вообще невозможно.

Для Украины миротворчество является одной из возможностей завершить эту войну, дать возможность России сохранить лицо.

Любая война и любая агрессия заканчивается политическим урегулированием, поэтому Путин продвигает идею миротворцев. Целью такого урегулирования является не только возврат территории ОРДЛО, которая никогда не нужна была России, а политическая конструкция, которая ограничила бы возможность Украины интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры.

Война ведется не за территорию, а за будущее Украины

Война ведется не за территорию, а за будущее Украины, будем ли мы частью «русского мира» или станем европейским цивилизованным государством, где человек является ценностью. Будет продолжаться война до тех пора, пока у России не закончатся ресурсы, либо она увидит, что цена продолжения агрессии слишком высока.

Учитывая, что мы снова имеем переизбранного Путина, остался почти тот же Кабинет министров, и идеолог «русского мира» и войны против Украины Владислав Сурков – на месте. Они не собираются менять стратегические цели в отношении Украины, могут менять только тактические.

– Может ли миротворческая миссия ООН по всему оккупированному Донбассу, а не по условиям России, по линии разграничения, обеспечить проведение законных местных выборов на Донбассе?

– Я скептически отношусь к возможности проведения миротворческой миссии, я объяснил почему. Я не считаю, что есть возможно проводить честные демократические выборы на оккупированной территории.

Если мы посмотрим на мировой опыт, есть такое понятие, как стабилизационный период. Нельзя считать выборы свободными, если там нет безопасности, правоохранительных органов, судебной системы. Следующий уровень – это деятельность политических партий, неправительственных организаций, свободных средств массовой информации. Если этого не будет, тогда нельзя назвать выборы законными, легитимными.

Нам нужен длительный реабилитационный период для украинских граждан на оккупированной территории.

Для граждан Украины, которые находятся на неоккупированной части, есть другие вопросы. Например, роль украинского олигархата в будущих выборах.

– Вы имеете в виду Рината Ахметова и других деятелей?

– Безусловно. Ахметов – как номер один, стоит вне политики, но по большому счету, его «гибкая» позиция привела к тому, что война была распарена Россией с такой силой. Если бы он себя вел немного иначе, можно привести в пример Коломойского, который защитил не только Днепр.

У Ахметова есть финансовый, организационный ресурс, есть возможность взять под контроль процесс выборов.

У нас было три типа украинских олигархов, двое сидели на трубе, контролировали экспорт газа российских энергоносителей, группа Левочкина и Фирташа. Есть те, которые продавали или продают трубы в Российскую Федерацию, доступ на такие рынки не может быть без разрешения Кремля. А третья группа – это личные счеты наших граждан с олигархами, которые не зависят от России, а снимают стружку с нас. Тот же Коломойский.

– Петр Порошенко к ним относятся?

– Думаю, да. Об этом говорит тот факт, что до сих пор не разорваны дипломатические отношения, не сворачивается экономическое сотрудничество с Россией, а наоборот с начала года на треть увеличился импорт российских товаров в Украину.

Есть претензии к украинском олигархату, прежде всего к восточному, который может снова взять под контроль Донбасс и все будет так же.

– Что будет дальше на Донбассе? На ваш взгляд, миротворцы – это сомнительно, соответственно, выборы тоже.

– Я думаю, что россиянам будет удобно заморозить конфликт. Война для них не стоит больших денег и периодически возобновлять напряженность будет в их интересах.

У граждан есть претензии к нашему президенту, что он ведет не достаточно напористо в отношении Путина. С другой стороны, есть то, что русская пропаганда использует – например, пленные. Когда говорят, что война выгодна украинским олигархам, в частности Порошенко, что он не хочет ее завершать и освободить пленных.

Но не Порошенко начинал эту войну, а Путин, и он же ее может закончить. Порошенко с удовольствием бы завершил эту войну достойным образом для Украины, чтобы войти в историю и быть переизбранным. Но я думаю, что это не в интересах Путина.

А с точки зрения миротворчества, в нем как в таковом нет смысла, поскольку мониторинговая миссия ОБСЕ в своем мандате имеет пункты, которые позволяют ей находится на всей оккупированной территории, включая границу. Но сейчас ей это не позволяется.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)