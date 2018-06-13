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13 Червень 2018, Київ 18:22
Новини | Міжнародні

Путін перепризначив Суркова своїм помічником

Владислава Суркова називають куратором угруповань «ДНР-ЛНР»

Президент Росії Володимир Путін знову призначив Владислава Суркова своїм помічником. Відповідний указ розміщено на сайті Кремля.

«Призначити Суркова Владислава Юрійовича помічником президента Російської Федерації. Цей указ набирає чинності з дня його підписання», – йдеться у тексті указу.

Водночас у відповідному указі не уточнюється, чи продовжить Сурков курирувати окуповані Росією частини Луганської та Донецької областей.

На початку травня російські ЗМІ повідомляли про високу ймовірність відставки Владислава Суркова.

Досі Владислав Сурков був уповноваженим російського президента щодо Донбасу і переговорником зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

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