Лукашенко вітає «дружні» відносини між Білоруссю та ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав поліпшення відносин між Білоруссю та Європейським Союзом, заявивши, що вважає економічні зв’язки є «фундаментом» партнерства Мінська з блоком.

Такий коментар Лукашенко озвучив у Мінську 21 червня під час зустрічі з комісаром з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнесом Ганом.

«Розмови про демократію, свободу слова, політичних ув’язнених, скасування смертної кари безумовно необхідні, ми тримаємо ці питання у порядку денному, говоримо про них сміливо та відкрито», – сказав президент Білорусі.

Але Лукашенко наполягав на тому, що «основою є торговельні, економічні та фінансові відносини».

«Ми вирішили піти назустріч один одному, відродити дружні партнерські відносини», – також сказав він, тоді як Ган зазначив, що за останні роки ЄС і Білорусь розвивали довірливі відносини, повідомляють білоруські інформаційні агентства.

У 2004 році ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Білорусі у зв’язку з нерозкритими зникненнями двох опозиційних політиків, одного бізнесмена та одного журналіста.

Європейська Рада ухвалила подальші санкції через посилення репресій після президентських виборів у грудні 2010 року.

Але в лютому 2016 року ЄС скасував більшість санкцій проти Мінська – заморожування активів та заборону на видачу віз 170 білорусам, включаючи Лукашенка та вищих посадових осіб, та обмежувальні заходи проти 14 компаній.

Тоді мовилося, що санкції були скасовані «у відповідь на звільнення всіх білоруських політв’язнів (22 серпня 2016 року) та в контексті поліпшення відносин між ЄС та Білоруссю».