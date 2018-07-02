Ситуація на «кордоні» між «ЛНР» і «ДНР»: репортаж зі Сніжного

Життя на межі двох угруповань. Місто Сніжне, на окупованій частині Донецької області, є фактично прикордонним. Тут проходить одна з трас, що з’єднує Донецьк і Луганськ. Під цим містом був збитий малайзійський «Боїнг». І ще рік тому в районі Сніжного стояли митниці двох псевдореспублік. Як зараз живе «прикордоння» між угрупованнями «ЛНР» та «ДНР»? Ексклюзивний репортаж журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

– Чи відчуваєте, що у вас «прикордонне» місто чи ні?

– Ну, звичайно, «прикордонне». Це відчувається – поряд кордон: веземо бензин, їздимо і по товари в Ростов, – каже житель Сніжного.

Місто Сніжне в окупованій частині Донецької області «прикордонне» не тільки тому, що поруч Росія. Тут висять прапори угруповання «ДНР». Але одразу за містом починається територія, вже підконтрольна луганським бойовикам.

80 кілометрів – до Донецька, і 88 – до Луганська. Сніжне – одна з найважливіших вузлових точок в трафіку бойової техніки між Росією і угрупованнями «ЛНР» та «ДНР». Саме в цьому районі в 2014 році з російського «Бука» був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH-17. А ще рік тому тут стояли митні пункти двох псевдореспублік.

Життя на межі

Перевірка документів, черги, огляд автомобілів – в реальності «внутрішнього кордону» між угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» міг переконатися кожен, хто хоч раз виїжджав зі Сніжного в гості до сусідів-луганчан.

«У нас теж раніше одна митниця була. В принципі, якщо їдете, нічого не перевозите – відкрили багажник і поїхали далі. Зараз – сам стань, запишись. Це добре, що черги немає, а коли черга…» – розповідав житель Донецької області у розмові з кореспондентом Донбас.Реалії ще взимку.

Митну війну між Донецьком і Луганськом спробував зупинити «виконувач обов’язків» ватажка угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Після вдалого військового перевороту він першим ділом поїхав до Донецька.

«Ми практично повністю знімаємо кордони – ну поки в односторонньому порядку – між «ЛНР» і «ДНР». Але в «ДНР» із цим трошки складніше», – зазначав Пасічник.

Через кілька місяців вагончики «митниці» під Сніжним так і не прибрали, натомість побори стали стягувати з обох сторін.

«Синхронізовані роботи двох митних систем. Ми тепер бачимо продукти, які «заходять» в Луганськ, які транзитом ідуть на нас. І так само Луганськ бачить», – доповідав ватажку «ДНР» Захарченку «чиновник».

Чи є вигода такого розташування для місцевих жителів?

Дивно, але в Сніжному – на середині шляху з Луганська в Донецьк – на місцевому ринку товари лише з Донецька або з сусідньої Росії.

«З Луганська продукти? З Луганська немає!» – підтверджує продавчиня

місцевого ринку.

«Ні, все «Донецька народна республіка»! У мене в основному «Колбіко». Луганської продукції у нас немає. В основному всі з «ДНР». Я іншого не беру», – додає інша.

Відчутної вигоди від свого географічного положення жителі Сніжного не отримали. Сьогодні місто – не перехрестя між Луганськом і Донецьком, а, скоріше, околиця угруповання «ДНР».

«Виїхати до Донецька, у мене син студент – їздить, коштує 80 рублів (35 гривень – ред.). І кожні 15 хвилин іде маршрутка на Донецьк. До Луганська – вже трішечки складніше», – розповідає житель Сніжного.

Дістатися до Луганська зі Сніжного не тільки складніше, але і дорожче. Хоча відстань майже така ж, як і до Донецька.

«До Луганська – в два рази дорожче, ніж до Донецька», – підтверджує місцева жителька.

Вартість квитка – 71 гривня. Місцеві скаржаться: автобуси на Луганськ ходять рідко: «Їх три штуки лише, і всі йдуть до обіду», – каже чоловік.

Сніжне рятує близькість до Росії – нелегальний трафік донбаського вугілля дозволяє місцевим шахтам хоч якось триматися на плаву.

«Є підприємства, але мало ... Шахти працюють», – каже житель Сніжного.

Щоб створити на підприємствах видимість бурхливої діяльності – в місті знімають пропагандистські сюжети.

Сніжне і війна

Зараз Сніжне – типове невелике шахтарське містечко непідконтрольного Донбасу. Пам’ятник Леніну на площі, будинок культури, терикони, люди ховаються від спеки.

А лише чотири роки тому місто опинилося в самій гущі війни на Донбасі. Страшна трагедія – 15 липня 2014 року була зруйнована п’ятиповерхівка. Загинули 11 осіб.

А всього через два дні жителі Сніжного стали свідками найбільшої авіакатастрофи 21 століття – збитий борт MH-17 упав фактично на околиці міста.

Вулиці цього донбаського міста допомогли журналістам «Донбас.Реалії» віднайти маршрут російського «Бука», з якого стріляли по малайзійському «Боїнгу».

Географічний центр окупованого Донбасу, перехрестя військових і цивільних маршрутів, межа угруповань «ЛНР» і «ДНР» – це все про сучасне Сніжне. За чотири роки війни життя провінційного містечка різко змінилося. І люди змушені пристосовуватися до нової реальності.

– Де краще жити, ви ж поряд з Луганською областю, в «ЛНР» чи «ДНР»? Ось на ваш погляд.

– Та я не знаю, я не бачу різниці: що тут, що там. Тут – рідний дім, там в принципі, ті ж люди, – каже житель Сніжного.



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