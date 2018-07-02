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02 Липень 2018, Київ 14:57
Війна

Ситуація на «кордоні» між «ЛНР» і «ДНР»: репортаж зі Сніжного

Місто Сніжне

Життя на межі двох угруповань. Місто Сніжне, на окупованій частині Донецької області, є фактично прикордонним. Тут проходить одна з трас, що з’єднує Донецьк і Луганськ. Під цим містом був збитий малайзійський «Боїнг». І ще рік тому в районі Сніжного стояли митниці двох псевдореспублік. Як зараз живе «прикордоння» між угрупованнями «ЛНР» та «ДНР»? Ексклюзивний репортаж журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

– Чи відчуваєте, що у вас «прикордонне» місто чи ні?

– Ну, звичайно, «прикордонне». Це відчувається – поряд кордон: веземо бензин, їздимо і по товари в Ростов, – каже житель Сніжного.

Місто Сніжне в окупованій частині Донецької області «прикордонне» не тільки тому, що поруч Росія. Тут висять прапори угруповання «ДНР». Але одразу за містом починається територія, вже підконтрольна луганським бойовикам.

80 кілометрів – до Донецька, і 88 – до Луганська. Сніжне – одна з найважливіших вузлових точок в трафіку бойової техніки між Росією і угрупованнями «ЛНР» та «ДНР». Саме в цьому районі в 2014 році з російського «Бука» був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH-17. А ще рік тому тут стояли митні пункти двох псевдореспублік.

Життя на межі

Перевірка документів, черги, огляд автомобілів – в реальності «внутрішнього кордону» між угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» міг переконатися кожен, хто хоч раз виїжджав зі Сніжного в гості до сусідів-луганчан.

«У нас теж раніше одна митниця була. В принципі, якщо їдете, нічого не перевозите – відкрили багажник і поїхали далі. Зараз – сам стань, запишись. Це добре, що черги немає, а коли черга…» – розповідав житель Донецької області у розмові з кореспондентом Донбас.Реалії ще взимку.

Між Донецьком і Луганськом вже не перший рік стоять дерев’яні вагончики, де перевіряють паспорти і ведуть огляд автомобілів
Між Донецьком і Луганськом вже не перший рік стоять дерев’яні вагончики, де перевіряють паспорти і ведуть огляд автомобілів

Митну війну між Донецьком і Луганськом спробував зупинити «виконувач обов’язків» ватажка угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Після вдалого військового перевороту він першим ділом поїхав до Донецька.

«Ми практично повністю знімаємо кордони – ну поки в односторонньому порядку – між «ЛНР» і «ДНР». Але в «ДНР» із цим трошки складніше», – зазначав Пасічник.

Леонід Пасічник, «виконувач обов’язків» ватажка угруповання «ЛНР»
Леонід Пасічник, «виконувач обов’язків» ватажка угруповання «ЛНР»

Через кілька місяців вагончики «митниці» під Сніжним так і не прибрали, натомість побори стали стягувати з обох сторін.

«Синхронізовані роботи двох митних систем. Ми тепер бачимо продукти, які «заходять» в Луганськ, які транзитом ідуть на нас. І так само Луганськ бачить», – доповідав ватажку «ДНР» Захарченку «чиновник».

Чи є вигода такого розташування для місцевих жителів?

Дивно, але в Сніжному – на середині шляху з Луганська в Донецьк – на місцевому ринку товари лише з Донецька або з сусідньої Росії.

Ринок Сніжного
Ринок Сніжного

«З Луганська продукти? З Луганська немає!» – підтверджує продавчиня
місцевого ринку.

«Ні, все «Донецька народна республіка»! У мене в основному «Колбіко». Луганської продукції у нас немає. В основному всі з «ДНР». Я іншого не беру», – додає інша.

Місто Сніжне
Місто Сніжне

Відчутної вигоди від свого географічного положення жителі Сніжного не отримали. Сьогодні місто – не перехрестя між Луганськом і Донецьком, а, скоріше, околиця угруповання «ДНР».

«Виїхати до Донецька, у мене син студент – їздить, коштує 80 рублів (35 гривень – ред.). І кожні 15 хвилин іде маршрутка на Донецьк. До Луганська – вже трішечки складніше», – розповідає житель Сніжного.

Чоловік каже, що дістатися до Луганська складніше, ніж до Донецька
Чоловік каже, що дістатися до Луганська складніше, ніж до Донецька

Дістатися до Луганська зі Сніжного не тільки складніше, але і дорожче. Хоча відстань майже така ж, як і до Донецька.

«До Луганська – в два рази дорожче, ніж до Донецька», – підтверджує місцева жителька.

Вартість квитка – 71 гривня. Місцеві скаржаться: автобуси на Луганськ ходять рідко: «Їх три штуки лише, і всі йдуть до обіду», – каже чоловік.

Автовокзал Сніжного
Автовокзал Сніжного

Сніжне рятує близькість до Росії – нелегальний трафік донбаського вугілля дозволяє місцевим шахтам хоч якось триматися на плаву.

«Є підприємства, але мало ... Шахти працюють», – каже житель Сніжного.

Щоб створити на підприємствах видимість бурхливої діяльності – в місті знімають пропагандистські сюжети.

Сніжне і війна

Зараз Сніжне – типове невелике шахтарське містечко непідконтрольного Донбасу. Пам’ятник Леніну на площі, будинок культури, терикони, люди ховаються від спеки.

Будинок культури у Сніжному
Будинок культури у Сніжному

А лише чотири роки тому місто опинилося в самій гущі війни на Донбасі. Страшна трагедія – 15 липня 2014 року була зруйнована п’ятиповерхівка. Загинули 11 осіб.

А всього через два дні жителі Сніжного стали свідками найбільшої авіакатастрофи 21 століття – збитий борт MH-17 упав фактично на околиці міста.

Вулиці цього донбаського міста допомогли журналістам «Донбас.Реалії» віднайти маршрут російського «Бука», з якого стріляли по малайзійському «Боїнгу».

Географічний центр окупованого Донбасу, перехрестя військових і цивільних маршрутів, межа угруповань «ЛНР» і «ДНР» – це все про сучасне Сніжне. За чотири роки війни життя провінційного містечка різко змінилося. І люди змушені пристосовуватися до нової реальності.

Місто Сніжне
Місто Сніжне

– Де краще жити, ви ж поряд з Луганською областю, в «ЛНР» чи «ДНР»? Ось на ваш погляд.

– Та я не знаю, я не бачу різниці: що тут, що там. Тут – рідний дім, там в принципі, ті ж люди, – каже житель Сніжного.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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