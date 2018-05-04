Від мін на Донбасі загинули щонайменше 355 цивільних – МінТОТ

У період з травня 2014-го до березня 2018 року від мін та вибухонебезпечних залишків війни на підконтрольній Україні території Донбасу загинули щонайменше 355 цивільних осіб, ще 1456 отримали поранення, повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

За даними відомства, у Донецькій області загинули 178 людей та 1108 були поранені, на Луганщині кількість загиблих сягнула 177 осіб, а поранених – 348.

4 квітня заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив, що понад 600 людей загинули від мін і вибухонебезпечних предметів на Донбасі. За його словами, на повне розмінування регіону потрібно витратити понад 10 років.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, темою переговорів у Тристоронній контактній групі в Мінську.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.