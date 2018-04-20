СММ ОБСЄ: 43 людини загинули на Донбасі протягом року через міни

43 людини загинули, ще 120 отримали поранення через міни на Донбасі з квітня 2017 року, повідомив перший заступник голови Cпеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Серед загиблих був і наш колега Джозеф Стоун, який загинув 23 квітня (2017 року – ред.), коли патрульний автомобіль СММ, в якому він перебував, наїхав на міну, двоє інших цивільних спостерігачів дістали поранення», – додав Гуґ.

4 квітня заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив, що понад 600 людей загинули від мін і вибухонебезпечних предметів на Донбасі. За його словами, на повне розмінування регіону потрібно витратити понад 10 років.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.