Понад 600 людей загинули від мін і вибухонебезпечних предметів на Донбасі – МЗС

Понад 600 людей загинули від мін і вибухонебезпечних предметів на Донбасі, повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар на заході, присвяченому Міжнародному дню інформування про мінну небезпеку.

«Бойовики на сході встановлюють міни в житлових районах, на автодорогах і в полях, і це створює додаткову загрозу для цивільного населення. Сьогодні більш як 1 800 людей постраждали від мін і вибухонебезпечних предметів і більш як 600 з них загинули, у тому числі діти», – сказав Боднар.

За його словами, повне розмінування регіону потрібно може витратити понад 10 років.

«За оцінками міжнародного експертів, у разі звільнення окупованих територій знадобиться близько 10-15 років, щоб провести розмінування, і мільйони гривень вкладень, щоб належним чином і безпечно це здійснити», – заявив Боднар.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.