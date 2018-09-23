Один український військовий поранений на Донбасі в неділю – штаб

Один український військовослужбовець поранений в результаті бойового зіткнення на Донбасі 23 вересня, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За цими даними, у світлу частину доби від 7:00 до 18:00 години підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів було застосоване важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«На Горлівському напрямку противник тричі застосовував міномети 82-го калібру, обстрілюючи наші опорні пункти в районах населених пунктів Шуми, Південне та Майорськ. А в районі Новолуганського на Світлодарському напрямку окупанти 5 разів застосували заборонене озброєння, обстрілявши позиції Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а потім – двічі здійснивши вогневий наліт мінометами 120-го та 82-го калібрів», – йдеться у вечірньому зведенні штабу.

Крім того, за даними українських військових, бойовики стріляли з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Кримське, Шуми, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР», що контролює частину Донецької області, звинувачують ЗСУ в ранковому обстрілі околиць Горлівки (селище Гагаріна).

В угрупованні «ЛНР», що захопило частину території Луганської області, про бойові дії 23 вересня не повідомляють.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.