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По данным правозащитных организаций, около 3-5 тысяч человек незаконно удерживали в плену, совершали над ними истязания за время оккупации части Донбасса. По этим же данным, с 2014-го по 2018 год боевики группировок «ЛНР» и «ДНР» на территории ОРДЛО создали более 130 мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих, гражданских, журналистов и волонтеров. Мы собрали перечень мест несвободы, о которых известно больше всего.

Помещение арт-фонда «Изоляция» (Донецк, улица Светлого Пути, 3)

С 2010 года на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов в Донецке функционировала платформа современной культуры «Изоляция». Это было место встречи для всех, кто стремился к культурным и социальным переменам. В первые годы работы в «Изоляции» было реализовано более 20 арт-проектов, работали мировые звезды современного искусства: Цай Гоцян, Даниэль Бюрен, Борис Михайлов, Рафаэль Лозано Хэммер, а также многие молодые украинские художники.

9 июня 2014 года территорию арт-центра захватили вооруженные люди, заявив, что помещение будет использоваться для хранения российской гуманитарной помощи. Сторонники незаконной группировки разрушили картины и инсталляции фонда, среди которых – промышленная труба, которую бельгийский художник Паскаль Мартин Таю в 2012 году переделал в гигантскую губную помаду. Ее специально подорвали.

С тех пор, эвакуировав членов команды и часть экспозиций, арт-фонд переехал выполнять свою работу в Киев, а его донецкие помещения, рассказывают освобожденные пленные, используются боевиками формирования «ДНР» в качестве тюрьмы, места казни и склада угнанных автомобилей.

Основательница фонда «Изоляция» Любовь Михайлова рассказала Радио Свобода о том, что на территории бывшего завода находится более ста пленных.

Больше года в «Изоляции» удерживается журналист Станислав Асеев. «Те, кто побывал в плену, называют это место настоящим концлагерем, где пленных днем заставляли работать, а ночью пытали», – написал его однокурсник Егор Фирсов.

Преподавателя Станислава, освобожденного из плена профессора Игоря Козловского держали в «Изоляции», вот как он описывает это: «Там что-то вроде тюрьмы – концлагеря «МГБ», где сидят не только политические. Есть еще подвалы, где было телевидение, на Куйбышева, 61. То есть подвалов много, и не обо всех мы знаем».

Подвал Донецкого апелляционного суда (Донецк, бульвар Шевченко, 26)

После захвата здания Донецкого апелляционного административного суда боевики провозгласили здесь так называемое «министерство государственной безопасности» группировки«ДНР». Вход сейчас охраняется вооруженными людьми в камуфляже, а въезд перегорожен шлагбаумом.

По словам освобожденных пленных, в подвалах так называемого «МГБ» удерживают людей по надуманным обвинениям, оказывают на них психологическое и физическое давление, избивают, содержат в антисанитарных условиях без предоставления медицинской помощи.

В плену боевиков несколько лет пробыл донецкий активист, участник Евромайдана в Донецке Владимир Фомичёв.

«Самое сложное – это два месяца в «МГБ», их нужно было выдержать. Это действительно больно – и морально, и физически. Даже своим неприятелям я не пожелал бы такое пережить, честно», – говорит Владимир.

Религиовед Игорь Козловский также сначала прошел допросы в подвале этого суда. На улице его обступили автоматчики и пригласили на беседу в «МГБ», которая затянулась на целый месяц.

«Меня привезли в «МГБ» «ДНР», где сразу же опустили в подвал. Не образно «подвал», а буквально – помещение ниже лифта, разделенное на несколько отсеков, где по три-четыре задержанных устраивались, как могли, на бетонном полу: на выброшенных сюда когда-то досках и старой мебели, столешницах, медицинских кушетках. Тот отсек, где меня продержали месяц, был восемь шагов в длину», – рассказывал историк в интервью «Фактам».

А вот как описывал пребывание в подвале суда Виктор, бывший пленный, освобожденный во время обмена в декабре 2017 года. Виктор рассказывал о пребывании в камере рядом со Станиславом Асеевым: «Его пытали током, подключая к ушам. Стас говорил, когда пропускали ток, то аж глаза вылазили, причем пускали на уровне 30 единиц, и пообещали довести до 100, это наверное, вольты. Били так, что вся нижняя часть тела черная была».

Подвалы донецкого телецентра (Донецк, улица Куйбышева, 61)

Весной 2014 года представители незаконных вооруженных формирований захватили десятки важнейших административных зданий города. Наиболее существенной стала потеря контроля над донецким телецентром на Куйбышева, 61 и телевышкой, что распространяет сигнал на расстояние в радиусе 100 километров от неподконтрольного Донецка.

После захвата Донецкой областной государственной телерадиокомпании, российские гибридные силы отключили все украинские, общенациональные и местных телеканалы, заменив их вещание российскими. В подвалах телецентра обосновался «особый отдел МГБ» группировки «ДНР», где на сегодня держат в плену украинских военнослужащих и гражданских.

Помещение донецкого управления СБУ (Донецк, улица Щорса, 62)

После многочисленных захватов и освобождений в здании бывшего СБУ на Щорса прочно закрепились боевики, превратив помещения управления в донецкое «гестапо», свидетельствуют бывшие заложники. Сюда свозят задержанных за разные «правонарушения» – от прогулок во время «комендантского часа» до «подозрения в шпионаже» и «пособничестве украинской власти».

В собранных Службой безопасности Украины свидетельствах пыток украинских граждан на территории ОРДЛО военнослужащие упоминают подвалы на Щорса, 62. Показания пленных свидетельствуют о нарушениях международных конвенций по правам человека, нечеловеческих условиях содержания и жестоком отношении со стороны боевиков, сообщают в пресс-центре СБУ.

«В плену я находился в подвале здания бывшего УСБУ в Донецкой области. Питание было как издевательство – на 200 украинских пленных давали полведра каши и буханку хлеба. Медицинская помощь оказывалась только тяжело раненым пленным, которые находились не в больнице, а вместе с нами. В помещении подвала любые уборки или дезинфекции не проводилось, была полная антисанитария...», – вспоминает Виктор.

«Во время плена на меня постоянно оказывалось психологическое давление, периодически меня били. Мне выбили зубы и повредили левый глаз, также я получил травму хребта», – рассказывает военнослужащий Виталий.

СИЗО Донецка (Донецк, улица Кобозева, 4)

По сводкам журналистов и правозащитников, в следственный изолятор №5 боевики свозят гражданских, которых подозревают в «измене родине», «шпионаже» и «участии в диверсионных группах».

Радио Свобода писало про Марину Чуйкову, которую группировка «ДНР» задержала на блокпосту «Майорский» 19 марта 2018 года за «шпионаж» – с тех пор она находится в СИЗО Донецка.

Харьковская правозащитная группа сообщает о четырех задержаниях дончан по обвинению в «шпионаже в пользу Украины» за последние полтора месяца. Правозащитники приводят информацию о жительнице Донецка, которую «приговорили» к 11 годам лишения свободы за данное «преступление», и мужчине, которому по «уголовному кодексу» «ДНР» за «шпионаж» могли присудить смертную казнь, но благодаря действиям правозащитников обеспечили защиту.

СБУ в Луганске (улица Советская, 79) и луганское СИЗО (улица 24 линия, 4)

Захваченное боевиками управление СБУ в Луганске и луганский следственный изолятор считаются самыми известными местами заключениях украинских пленных на оккупированной части Луганской области. Оба здания играют ключевую роль в силовом блоке группировки «ЛНР». Дату захвата боевиками управления СБУ называют «государственным праздником» и сравнивают с днем взятия Бастилии. Здесь же на улице Советской представители незаконного формирования провозгласили свое «МГБ» группировки «ЛНР».

Больше года 20-летние Артем Ахмеров и Влад Овчаренко провели в подвалах боевиков и луганском СИЗО за свою проукраинскую позицию. В «приговоре» боевиков было написано, что молодые люди «совершили государственную измену», «занимались шпионажем». За это им «дали» 13 и 17 лет колонии особого режима. Активисты признаются, что в «подвалах МГБ» их допрашивали и избивали, заставляя подписать документы о том, что они «шпионы», «террористы» и «сотрудники ВСУ».

«Психологическое давление «на подвале» – самое сложное. Когда они привозили моих родных, привозили туда мою девушку, угрожали расправой и издевательством над ними. Можно пережить пытки, что угодно, но не психологическое давление», – рассказал в эфире Радио Донбасс.Реалии Влад Овчаренко.

27 декабря 2017 года Ахмерова и Овчаренко освободили – включили в список на обмен заложниками и передали Украине.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)