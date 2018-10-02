Упродовж «шкільного перемир’я» бойовики здійснили майже 800 обстрілів – Оліфер

Підтримувані Росією бойовики здійснили 789 обстрілів впродовж «шкільного перемир’я» на Донбасі, повідомила дані на 30 вересня Дарка Оліфер, речниця представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Леоніда Кучми, який провів 2 жовтня своє останнє засідання на цій посаді.

«80 разів використано зброю, заборонену Мінськими домовленостями – це артилерія калібром 152, 120 та 80 міліметри. З боку НЗФ ОРДЛО мали місце вісім обстрілів населених пунктів – Красногорівки, Водяного, Широкиного, Північного, Південного, Новолуганського, двічі за цей період стріляли по Майорську», – розповіла Оліфер.

Українська армія та бойовики практично щодня звинувачують одне одного в порушеннях режиму припинення вогню.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок збройного конфлікту на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.