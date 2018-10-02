Кучма завершив роботу у Тристоронній групі по Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма 2 жовтня завершив роботу в Тристоронній контактній групі мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.

«На завершення сьогоднішньої роботи в Мінську Леонід Кучма подякував колегам у Тристоронній контактній групі за спільну роботу. В такий спосіб підбито підсумок його роботи представника України в Тристоронній контактній групі. Окрему вдячність Леонід Кучма висловив білоруській стороні за сприяння в організації переговорного процесу», – написала Оліфер у Facebook.

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Кучма зазначав, що у Тристоронній групі його має змінити радник президента України Петра Порошенка, дипломат Руслан Демченко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.