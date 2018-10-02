Штаб ООС: бойовики обстріляли житловий сектор Водяного

Підтримувані Росією бойовики ввечері 1 жовтня обстріляли житловий сектор Водяного на Донеччині, заявляє прес-центру штабу української Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріл вівся з артилерії калібру 122 міліметри, а також мінометів 82-го та 120-го калібру, загалом були витрачені 31 артилерійський снаряд і 16 мін.

«Обстріл вівся не по позиціях Збройних Сил України, а по житловому сектору населеного пункту. Наслідки злочину російсько-окупаційних військ наразі уточнюються представниками української сторони СЦКК спільно з СММ ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОБСЄ інформацію про обстріл поки що не коментували.

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За даними штабу, підтримувані Росією бойовики минулої доби і на початку цієї продовжували обстрілювати і позиції Збройних сил України. Внаслідок цих обстрілів, військові не постраждали, йдеться в повідомленні.

Бойовики підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій 1 жовтня. Даних про постраждалих не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.