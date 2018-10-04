США і Франція привітали подовження закону про «особливий статус» Донбасу

Спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер назвав важливим продовження дії закону про «особливий статус» для нині окупованої частини Донбасу.

«Не дозволяйте Росії звинувачувати Україну, не давайте певним країнам Євросоюзу підстави для перегляду санкцій. Тримаймо фокус на тому, що це Росія не виконує Мінські угоди», – закликав Волкер.

Своє ставлення до рішення Верховної Ради подовжити дію закону висловила також посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

«Вітаю продовження парламентом дії Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», що доводить відданість України врегулюванню війни на Донбасі», – заявила вона.

4 жовтня український парламент подовжив дію закону про особливості самоврядування в окремих регіонах Донецької і Луганської областей до 31 грудня 2019 року. Цей закон неформально називають «законом про особливий статус Донбасу», хоча ніякого особливого статусу він не передбачає.

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік.