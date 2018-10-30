На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 29 жовтня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, не застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли з боку українських військових упродовж доби 29 жовтня. Про втрати чи руйнування в цьому угрупованні не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 29 жовтня не наводять, але звинувачують українських військових у пожежі в житловому будинку в селі Старомихайлівка під Донецьком. За повідомленням бойовиків, ЗСУ застосували бойовий безпілотник, незалежного підтвердження ці повідомлення не мають.



Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.