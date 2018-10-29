На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 28 жовтня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі тричі з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку ЗСУ впродовж доби 28 жовтня.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують у ранковому обстрілі поблизу Ясинуватої і вечірніх обстрілах на півдні контрольованої гібридними силами території. Про втрати чи руйнування в обох угрупованнях не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.