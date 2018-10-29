Війна на Донбасі: чого хоче Росія?

Україна висловила протест щодо чергового російського так званого «гумконвою» на Донбасі, а ОБСЄ втратила безпілотник, спостерігаючи за колоною техніки поблизу кордону із Росією. Заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ спростував оприлюднені раніше від його імені слова про нібито відсутність російського військового втручання на Донбасі. А Росія продовжує заперечувати свою участь у цій війні. Про можливі подальші плани «іхтамнєтов» на Донбасі у прямому ефірі програми «Ваша Свобода» говорили військовий експерт Михайло Самусь, народний депутат України Борислав Береза та оглядач Радіо Свобода Єфим Фіштейн.