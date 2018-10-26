ОБСЄ: у 2018 році на Донбасі зафіксували понад 240 тисяч порушень режиму припинення вогню

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 240 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі у 2018 році, повідомив заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ.

«Минулого тижня ми зафіксували майже 10 тисяч порушень режиму припинення вогню. Загальна кількість порушень за 2018 рік перевищує 240 тисяч», – сказав Гуґ.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.