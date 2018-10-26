Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Жовтень 2018, Київ 19:43
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 26 жовтня – штаб ООС

Український військовий на позиції у селищі Південне, що під Горлівкою, Донецька область, 17 червня 2018 року

Дивитись коментарі

Один український військовий поранений на Донбасі 26 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні, 26 жовтня, російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил. Противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Павлополя та Водяного», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 26 жовтня.

«Карати за порушення перемир'я». Яременко радить змінити манеру поведінки на Донбасі
Embed
«Карати за порушення перемир'я». Яременко радить змінити манеру поведінки на Донбасі

No media source currently available

0:00 0:25:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG