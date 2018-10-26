Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі

У Міністерстві оборони України підтвердили ранкове повідомлення прес-центру Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, про поранення одного українського військовослужбовця під час бойових дій попереднього дня, 25 жовтня. Про ймовірних потерпілих за 26 жовтня станом на 11-у годину не повідомляли.

Також речник Міноборони підтвердив дані про загалом 17 обстрілів із боку противника протягом попередньої доби: 14 на донецькому напрямку (з них 4 поблизу Авдіївки) і 3 на луганському, – з них 4 з застосуванням озброєнь, заборонених мінськими домовленостями.

«Адекватно відповідаючи противникові, підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь 14 разів», – додав речник, полковник Максим Праута.

А вже на початку нинішньої доби станом на 11-у годину був зафіксований 1 випадок порушення противником режиму перемир’я – на луганському напрямку, сказав він і додав: українські військові вогню у відповідь не відкривали.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що протягом попередньої доби українські військові обстріляли їхні позиції 19 разів. Інформації про свої втрати там не подали.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, до ранкової заяви про 6 обстрілів його позицій із боку українських військових протягом 25 жовтня додали повідомлення, що того дня також був поранений один його бойовик.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних офіційно не оголошували.