Один військовий поранений на Донбасі минулої доби – штаб

Внаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу, 25 жовтня, поранений один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому чотири рази – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське і Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстрілів не було.

Станом на ранок 26 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить, але напередодні ввечері бойовики звинувачували українських військових в обстрілі Ленінського і Саханки. Інформації про постраждалих вони не наводили.

Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у шести обстрілах своїх позицій, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.