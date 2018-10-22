Російські найманці з Донбасу їдуть до Лівії – західні ЗМІ

Після Донбасу і Сирії – Лівія. Російські приватні військові кампанії уже не перший рік діють разом або замість армії Російської Федерації. За даними британської газети The Sun, Росія перекинула до Лівії найманців, офіцерів ГРУ і готує вторгнення. Що роблять російські ПВК в Африці? І чи втратила свій вплив група «Вагнера» після розгрому в Сирії? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Після падіння влади Муаммара Кадаффі, який правив понад сорок років, і його вбивства в 2011 році Лівія почала розпадатися як країна і поринула в громадянську війну. Зараз там кілька центрів влади – визнаний ООН прем’єр-міністр, два парламенти і головнокомандувач армії, але більшу частину території не контролює ніхто.

Захід більше цікавить, щоб з Лівії не бігли біженці

«Захід більше цікавить, щоб з Лівії не бігли біженці. Тому що Лівія зараз – один з основних хабів, звідки біженці намагаються добратися до Європи. Лівія багата нафтою – у цьому інтерес і Росії», – переконаний aналітик Центру дослідження Африки Анатолій Максимов.

За інформацією західних ЗМІ, в останні місяці до Лівії перекинули російських військових, створюють дві бази в Тобруку і Бенгазі й поставили зброю – зенітно-ракетні комплекси С-300 і крилаті ракети «Калібр». Військову присутність Російської Федерації в країні спростовують. А ЗМІ пишуть, що допомога призначена для сил маршала Халіфа Хафтара – вони контролюють схід Лівії, але не визнані ООН як місцева влада.

Росія перекидає туди винищувачі

«Росія перекидає туди винищувачі. Не з екіпажем, а саме як таку певного роду військову допомогу. Рік тому ми бачили там збиті безпілотники «Орлан-10», які так само використовуються на Донбасі і в Сирії», – каже засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Видання The Washington Times пише, що принаймні з весни минулого року в Лівії перебувають російські ПВК. Називають і конкретну назву – «РСБ-Груп». Вони ж на своєму сайті стверджують – не найманці і в чужих інтересах не воюють.

На початку лютого 2018 року в сирійській провінції Дейр-ез-Зор російські найманці ПВК «Вагнера» атакували позиції американських військових. Ті у відповідь розстріляли колону авіацією і безпілотниками. Втративши близько сотні бійців, атакуючі відступили. Тоді ж з’являється інформація – вплив «вагнерівців» втрачено і новою російською ПВК, яка діє в Африці, стає «Патріот».

«Вся інформація, яка про неї ширилася, дуже непереконлива. І сама ідея створення ще однієї ПВК суперечить логіці і ідеї створення і використання ПВК «Вагнера». Тому що це група одна, вона ніяка не приватна. Вона під державою знаходиться, під впливом Міноборони і під їхнім контролем», – зауважує Руслан Левієв.

Дослідники кажуть, що, незважаючи на відчутні втрати в Сирії, група «Вагнера» досі грає ключову роль серед російських найманців. Назва може змінюватися в залежності від країни, наприклад, в Центральноафриканській Республіці – це Sewa Security. Велика частина найманців, кажуть вони, отримала перший бойовий досвід на Донбасі, а пізніше – в Сирії.

Вербування найманців здійснюється співробітниками російських спецслужб, і серед тих, хто бере участь у бойових діях на Донбасі

«Вербування так званих найманців здійснюється співробітниками російських спецслужб постійно, в тому числі і серед тих, хто бере участь у бойових діях на Донбасі на боці російського окупаційного контингенту військ. Потім, підписавши новий контракт з Міністерством оборони Російської Федерації, вони направляються, в залежності від поточної обстановки і наявності необхідних навичок, в Сирію або інші країни», – пояснює керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

Аналітики вважають: російські ПВК в Африці присутні в обмеженій кількості. Тренують місцевих військових, охороняють важливі об’єкти, зокрема, для прибутку. У той же час таку присутність Росія нарощує в своїх інтересах.

«Головне завдання одне – підготовка і навчання місцевих збройних угруповань з метою дестабілізації ситуації в тій чи іншій країні Африки, яка повинна завдати шкоди інтересам інших країн, супротивників Росії, в цьому регіоні – як економічний, там, де війна, торгівля не йде, так і політичний», – зазначає Ігор Гуськов.

Про те, що Росія в Африці посилено зміцнює свої позиції, свідчать угоди Російської Федерації з країнами цього континенту. За інформацією Reuters, за останні чотири роки їх було підписано 19. Як правило, всі вони стосуються сфери військового співробітництва, навчань, поставки озброєнь і боротьби з тероризмом. Але поки незрозуміло, чи будуть ці угоди реалізовані насправді.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: