«Донбас.Реалії» розшукали білорусів, які, імовірно, воювали в Сирії і на Донбасі

Вони намагаються не привертати до себе уваги і подовгу відсутні вдома. Кілька місяців тому Служба безпеки України ідентифікувала шістьох бойовиків ПВК «Вагнера» з республіки Білорусь. Де зараз ховаються найманці, які пройшли війну на Донбасі й у Сирії? Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вирішили перевірити, як і де живуть ймовірні бойовики.

Форма без знаків розрізнення, замість прізвищ та військових звань – позивні. Як зазначають в СБУ, на їхньому рахунку – бойові спецоперації на Донбасі і в Сирії. Російська ПВК «Вагнера» ретельно приховує справжні імена своїх найманців. Але таємницю зберегти вдається не завжди.

«У складі ПВК «Вагнера» є мінімум 11 громадян республіки Білорусь, з них шестеро брали участь в так званому «пригожинському повстанні» в Дейр-ез-Зорі 7 лютого», – заявив у липні керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

Вадим Юшкевич, Едвард Давидов, Костянтин Гірс, Руслан Бабінін, Сергій Сазанов, Олександр Ступницький – у липні СБУ розкрила імена шести найманців ПВК «Вагнера» з Білорусі. «Донбас.Реалії» вирішили перевірити, як і де живуть ймовірні бойовики.

Ступницькі – у «відпустці»?

Білоруське місто Орша Вітебської області. Саме тут, за даними сайту «Миротворець», живе з родиною один з «вагнерівців» Олександр Ступницький.

За вказаною на «Миротворці» адресою нікого не виявилося вдома і двері не відкрили. Тож журналісти «Донбас.Реалії» запитали в сусідів, чи не бачили вони останнім часом господарів квартири.

– Їх поки немає... Вони поїхали у відпустку.

– А коли ви їх бачили востаннє?

– У липні.

Сусіди підтверджують – Ступницькі зникли фактично відразу після того, як СБУ згадала Олександра в списку «вагнерівців».

«Сумка їхня тут стояла, щось вони чи то вивантажувати, то чи завантажувати збиралися, не знаю», – розповідає сусідка Ступницьких.

У російській соціальній мережі «Одноклассники» є контакти друга родини Ступницьких. Він підтверджує, що сім’я імовірного «вагнерівця» перебуває за межами Білорусі.

«Вони начебто в Криму відпочивали, а де зараз вони, не знаю», – розповів журналістам «Донбас.Реалії» друг родини.

А за словами рідної тітки Ступницького, сім'я поїхала у «відпустку».

«У відпустку поїхали, а потім вони в гостях. У них є можливість, поки дитина маленька, погуляти по Росії», – розповіла тітка Олександра Дар’я.

На запитання, чому родина поїхала на довготривалий час, родичка Ступницького відповідати відмовилась.

Гірс і Юшкевич – на «заробітках в Росії»

Костянтин Гірс і Вадим Юшкевич – ще два фігуранти списку «вагнерівців».

У російській соціальній мережі «ВКонтакте» обидва позують для спільної фотографії – у військовій формі, на березі моря. Фото датоване груднем 2015 року. Імовірно, фотографія зроблена в районі Новоазовська, в розпал війни на Донбасі. Журналістам програми «Донбас.Реалії» вдалося вийти на зв’язок із одним з ймовірних найманців ПВК «Вагнера» Костянтином Гірсом.

– Дівчино, що вас конкретно цікавить?

– Мене цікавить ваша робота в ПВК «Вагнера» і участь у військовому конфлікті на Донбасі.

– Я не працював у ПВК «Вагнера», не брав участі у військових конфліктах ні в Сирії, ні на Донбасі. З чого ви це взяли взагалі?

– Справа в тому, що СБУ оприлюднило відповідну доповідь, в якій є ваше ім’я і ваша фотографія.

– А ще українці говорили, що вони були першими людьми на цій планеті і так далі.

Імовірний «вагнерівець» Гірс стверджує: і він, і Юшкевич – зараз на заробітках в Росії. Але під час розмови Гірс зробив важливе зізнання. На запитання, чи приходили до нього співробітники КДБ з питаннями про Донбас, відповів: «Так, приходили».

Але за словами Гірса, у КДБ більше запитань до нього немає. Найманство в Білорусі заборонене, згідно із законом. Чому ж білоруські спецслужби не переслідують бойовиків ПВК «Вагнера»?

«Якщо воно їх не переслідує, це не означає, що воно їх не контролює. Звичайно, білоруське КДБ дуже активно контролює всіх громадян Білорусі, які брали участь або, може, навіть зараз беруть участь в бойових діях на території України – як за Україну, так і проти України, в тому числі і «вагнерівців», – розповідає журналіст Білоруської служби Радіо Свобода Валерій Калиновський.

Відразу після нашої бесіди з Гірсом Вадим Юшкевич видалив свою сторінку із соцмережі «ВКонтакте».

«Він – військовий. Інформація засекречена»

Нещодавно на запит білоруського видання «Белсат» СБУ надала прізвища ще п’ятьох «вагнерівців», що брали участь у війні на Донбасі.​

Ще один бойовик з «вагнерівського списку» – 49-річний Андрій Бакунович фігурував в написаному від руки рапорті про нагородження бойовиків російським «Орденом мужності» – за Дебальцевську операцію в лютому 2015 року. Але в листуванні з «Донбас.Реалії» Бакунович все заперечує. Більше того, взагалі видалив свій профіль із соцмережі після того, як журналісти звернулися до нього із запитанням. Його родичі небагатослівні.

Як до участі білоруських найманців у війнах на Донбасі і в Сирії ставляться їхні земляки? От що «Донбас.Реалії» почули від жителів Мінська.

– Сумно, що наші люди туди їздять. Мені дуже шкода.

– Якби росіяни не допомагали українцям на Донбасі, їх би давно знищили!

– Воювати – це не добре, але якби мої родичі жили там, в Україні, я б пішов їх захищати.

– Чесно? Я б на місці білоруських громадян не сунувся туди.

– Брати участь у війні в будь-якій війні, я як військовий кажу, не варто. Гроші можуть знадобитися для їхнього поховання.

«Відвозив гуманітарну допомогу на Донбас і машина підірвалася» – колишня дружина імовірного «вагнерівця»

На кладовищі у білоруському селі Заріччя похований Вадим Василевський. Служба безпеки України також називала його ім’я в числі бойовиків ПВК «Вагнера», загиблих на Донбасі, недалеко від Луганська.

«Донбас.Реалії» зустрілися у Мінську з колишньою дружиною Вадима. За її словами, вона ніколи не чула про те, що він служив у приватній військовій компанії «Вагнера».

«Ні-ні-ні, нічого не знаю. Мама казала його, що... я так зрозуміла, що він поїхав відвозити гуманітарну допомогу туди для своїх рідних, у них там родичі. І по дорозі машина підірвалася», – стверджує колишня дружина Вадима Василевського Анастасія Василевська.

Бойовики російських ПВК не афішують свою участь у війнах за кордоном навіть під час нетривалих відпусток. Можливо, тому, що на батьківщині, зокрема в Білорусі, найманство, відповідно до закону, карається позбавленням волі.

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