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07 Жовтень 2018, Київ 15:20
Новини | Політика

СБУ опублікувала нові дані про загиблих у Сирії членів ПВК «Вагнера»

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Служба безпеки України оприлюднила 7 жовтня прізвища ще вісьмох членів приватної військової компанії «Вагнера», які, за її даними, загинули від поранень чи безпосередньо під час бойових дій у Сирії у лютому 2018 року.

  • Важов А.Ю., 01.10.1984, громадянин Росії
  • Віслобоков В.О., 14.04.1975, громадянин Росії
  • Лу В.В., 24.09.1982, громадянин Росії
  • Поротников С.Є., 04.12.1961, громадянин Росії
  • Рассохін І.Б., 12.08.1978, громадянин Росії
  • Сємушин С.О., 26.06.1986, громадянин Росії
  • Оганесян Р.Г., 16.02.1976, громадянин України
  • Короленко О.А., 22.07.1974, громадян України, у 2014 році прийняв російське громадянство

«Майже усі загиблі у 2014-2016 роках брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських терористичних формувань, деякі з них активно сприяли російській анексії АР Крим (Короленко О.А.), або спрямовувалися російськими спецслужбами на підконтрольну територію України для вчинення терористичних актів і диверсій (Оганесян Р.Г., затриманий у липні 2014 на Дніпропетровщині, обміняний на українських заручників)», – йдеться у повідомленні.

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СБУ вже оприлюднювала прізвища інших загиблих.

Тож станом на зараз СБУ розмістила у відкритому доступі дані щодо 58 членів групи «Вагнера», які, за її даними, загинули в результаті удару США та союзників у районі Дейр-ез-Зор у Сирії. Більшість із них – росіяни, проте є й громадяни України.​

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Депутат Ради федерації Росії Віктор Бондарев, який очолює комітет з оборони, заявив 2 жовтня, що російська армія втратила 112 військових у війні в Сирії за останні три роки.

Незалежна Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що цього року загинули десятки російських найманців, які працювали на приватну військову компанію.​

Приватна військова компанія «Вагнера» названа так за позивним її засновника Дмитра Уткіна, діє в Росії неофіційно, але за фактичної підтримки влади. Москва не визнає її існування, але її найманці, і сам «Вагнер», отримують державні нагороди.

Найманці компанії активно діяли на Донбасі в перші роки гібридної агресії Росії, а останнім часом беруть участь у війні в Сирії і, за повідомленнями, готуються до участі в діях у кількох країнах Африки, де Росія теж має свої інтереси.

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