СБУ опублікувала нові дані про загиблих у Сирії членів ПВК «Вагнера»

Служба безпеки України оприлюднила 7 жовтня прізвища ще вісьмох членів приватної військової компанії «Вагнера», які, за її даними, загинули від поранень чи безпосередньо під час бойових дій у Сирії у лютому 2018 року.

Важов А.Ю., 01.10.1984, громадянин Росії

Віслобоков В.О., 14.04.1975, громадянин Росії

Лу В.В., 24.09.1982, громадянин Росії

Поротников С.Є., 04.12.1961, громадянин Росії

Рассохін І.Б., 12.08.1978, громадянин Росії

Сємушин С.О., 26.06.1986, громадянин Росії

Оганесян Р.Г., 16.02.1976, громадянин України

Короленко О.А., 22.07.1974, громадян України, у 2014 році прийняв російське громадянство

«Майже усі загиблі у 2014-2016 роках брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських терористичних формувань, деякі з них активно сприяли російській анексії АР Крим (Короленко О.А.), або спрямовувалися російськими спецслужбами на підконтрольну територію України для вчинення терористичних актів і диверсій (Оганесян Р.Г., затриманий у липні 2014 на Дніпропетровщині, обміняний на українських заручників)», – йдеться у повідомленні.

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СБУ вже оприлюднювала прізвища інших загиблих.

Тож станом на зараз СБУ розмістила у відкритому доступі дані щодо 58 членів групи «Вагнера», які, за її даними, загинули в результаті удару США та союзників у районі Дейр-ез-Зор у Сирії. Більшість із них – росіяни, проте є й громадяни України.​

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Депутат Ради федерації Росії Віктор Бондарев, який очолює комітет з оборони, заявив 2 жовтня, що російська армія втратила 112 військових у війні в Сирії за останні три роки.

Незалежна Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що цього року загинули десятки російських найманців, які працювали на приватну військову компанію.​

Приватна військова компанія «Вагнера» названа так за позивним її засновника Дмитра Уткіна, діє в Росії неофіційно, але за фактичної підтримки влади. Москва не визнає її існування, але її найманці, і сам «Вагнер», отримують державні нагороди.

Найманці компанії активно діяли на Донбасі в перші роки гібридної агресії Росії, а останнім часом беруть участь у війні в Сирії і, за повідомленнями, готуються до участі в діях у кількох країнах Африки, де Росія теж має свої інтереси.