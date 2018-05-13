Українці з «ПВК Вагнера»: «Донбас.Реалії» дослідили біографії найманців

«Донбас.Реалії» вже розповідали про підрозділ російської «приватної військової компанії Вагнера» під назвою «Карпати». У його рядах – здебільшого громадяни України. Найманці встигли відзначитися на Донбасі і в Сирії. Тепер у розпорядженні волонтерських спільнот «Інформнапалм» та «Ихтамнет» опинилися імена бойовиків з цієї групи. Хто вони? Як потрапили до лав найманців і які завдання виконують? З’ясували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Волонтерські спільноти «Інформнапалм» і «Ихтамнет», які досліджують діяльність «приватної військової компанії Вагнера», опублікували понад 50 імен членів групи «Карпати». Як повідомляли «Донбас.Реалії», цей підрозділ переважно складається з громадян України. Раніше ці ж найманці брали участь в бойових діях на Донбасі у складі угруповань «ЛНР» і «ДНР». Після чого вже як члени «ПВК Вагнера» вирушили до Сирії.

Серед ідентифікованих найманців 40 – громадяни України. Половина – жителі Донецької області (21). Крім цього, в «ПВК Вагнера» в різний час служили вихідці з Харківської (8), Одеської (4), Луганської (1), Дніпропетровської (1) і Сумської (1) областей. А також з Києва (2) і Сімферополя (2).

Загибель найманців з групи «Вагнера» в Сирії

Вперше «Донбас.Реалії» розповіли про підрозділ українських найманців у складі «ПВК Вагнера» після зіткнення в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. На початку лютого 2018 року батальйон проасадівських сил атакував позиції «антиігілівської» коаліції. Американські військові у відповідь розстріляли колону з бойової авіації та ударних безпілотників. Втративши близько сотні бійців, атакуючі відступили. Втрати в тому протистоянні, за словами самих же бойовиків, зазнала саме група «Карпати».

«Перша ракета потрапила в БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина – ред.). Там 11 осіб відразу. Тобто, там на броні Сіда, біля броні – загалом 11 осіб одразу загинуло. І потім почалася каша. І вже о годині 03:00-04:00 ранку прилетіли вертольоти і «прасували» їх із кулеметів», – розповідав бойовик угруповання «ДНР» Михайло Полинков.

Є структура, створена спецслужбами Російської Федерації, яка фактично займається найманством. Тобто скуповує життя за гроші

Достовірність списку українських найманців «Донбас.Реалії» підтвердили в СБУ. Як і той факт, що складалася група «Карпати» з бойовиків, що воювали на Донбасі на боці угруповань «ЛНР» і «ДНР».

«Є структура, створена спецслужбами Російської Федерації, яка фактично займається найманством. Тобто скуповує життя за гроші. Є відповідна процедура, починаючи від фізичних випробувань і закінчуючи проходженням перевірки на поліграфі», – каже керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

Бойовик із «ПВК Вагнера» Андрій Козиренко

«Донбас.Реалії» вирішили більш детально вивчити біографію деяких найманців «Карпат». Ось, наприклад, один з них – Андрій Козиренко. У листопаді 2014 року в Торезі (з 2016-го Чистякове) приймає присягу у бойовиків, що вступають в угруповання.

Влітку 2015 року «Інформнапалм» публікує ще одне відео за участі Козиренка. Тоді нетверезий бойовик сам прийшов на український блокпост, де його і затримали. Ось фрагмент допиту.

«Більше року тому я прибув до Слов’янська з метою боротьби проти того, що сталося на Майдані. По прибуттю до Слов’янська я потрапив в розпорядження Стрєлкова», – свідчив бойовик.

Пізніше Козиренка обміняли на українських військовополонених і він повернувся до лав бойовиків на Донбас.

Бойовик Олексій Богданов

Захоплених в полон після боїв за Іловайськ українських бійців допитував, зокрема, ще один українець зі списку «вагнерівців» – Олексій Богданов.

– Танкіст, чи що?

– Ні – піхота.

– Піхота?

– Так точно.

– Де служив? Де був? Де ваш підрозділ базувався?

Влітку 2014 року Богданов командував одним із «казацьких» угруповань і активно брав участь в боях за Іловайськ.

«Ми зачистили всі села, які були навколо. У них там стояли великі підрозділи. Від танкових груп до автоматників і так далі. Загалом у них там скупчення було серйозне», – зазначав бойовик угруповань «ЛНР» та «ДНР» Олексій Богданов.

«Донбас.Реалії» дізналися адреси кількох фігурантів опублікованого списку і вирушили до них додому, щоб перевірити інформацію.

Бойовик Олексій Верещагін

У чорному списку значиться киянин Олексій Верещагін. Двері квартири відкриває його вітчим.

– Він нібито в Сирію їздив воювати...

– Я не в курсі, – відповів вітчим.

Про участь в бойових діях на боці угруповань «ЛНР» та «ДНР», запевнили вдома у Верещагіна, також нічого не знають.

«Займався роздачою гуманітарної допомоги – це я знаю. Та, що хоч якась надходила. Цим, я знаю, він займався», – відповів чоловік.

Ось тільки на фотографіях, які є у вільному доступі – Верещагін на Донбасі зовсім не з «гуманітаркою» в руках.

В інтерв’ю підконтрольним бойовикам медіа Верещагін розповідав: ще до війни перебрався з Києва до Харкова, де в 2014 році підтримав «русскую весну». Після чого його заарештували. Але вже у вересні обміняли на українських військовополонених. І Верещагін поїхав на непідконтрольну Україні частину Донбасу.

«Хочу подякувати президенту свого клубу «Хірургу» Олександру. Сказати, що він «качав березу» за моє звільнення – це не сказати нічого», – заявляв бойовик угруповань «ЛНР» та «ДНР» Олексій Верещагін.

Справа в тому, що до війни Верещагін керував київським відділенням байкерського клубу «Нічні вовки». А вже в ході бойових дій називав себе командиром батальйонно-тактичної групи «Волки русской весны».

«Зараз формується новий підрозділ – це «київсько-харківська дивізія», назва її така. В якій об’єднаються кияни і харків’яни, у яких є простий девіз: «Ми йдемо додому», – зазначив Верещагін. Втім, вдома Верещагін з тих пір не з’являвся.

Бойовик Микола Кравченко

Ще один фігурант списку «вагнерівців» – Микола Кравченко. «Донбас.Реалії» вирушили до нього додому – в невелике селище Юрпіль, Черкаської області. І зустріли рідного брата бойовика – Василя.

Але в сім’ї не знають, що зараз з Миколою. Він не з’являвся в рідному селищі вже 5 років. Ще до війни Кравченко переїхав на Донбас в Єнакієве. Стосунки з рідними у бойовика зіпсувалися через постійні проблеми з законом, пояснює брат.

Він сім чи вісім місяців погуляв, приїхали дружки, і він знову залетів на третю ходку на шість років

«Він сім чи вісім місяців погуляв, приїхали дружки, і він знову залетів на третю ходку на шість років. Туди до нього ніхто не їздив. Батько і матір відмовилися від нього, бо він таке зробив», – розповів брат Миколи Кравченка Василь.

Сам же Кравченко свою причетність до угруповань «ЛНР» та «ДНР» не приховує.

«Я люблю запах пороху. Я найманець – так. Далі що?», – це інтерв’ю бойовик дав в Нікішиному. Там він воював восени 2014-го, записуючи всі деталі на відео. Серед іншого, Кравченко хвалився тим, що до нього в полон потрапила група українських військових.

«Повністю озброєні. І коли вилучили у них зброю, патрони були в патроннику. Тобто вони були повністю готові до бою. Їх було п’ятеро, двоє офіцерів», – розповідав він.

Заочні суди над українськими бойовиками

В СБУ «Донбас.Реалії» повідомили: нікого з українських найманців групи «Карпати» ще не затримали. Але це не заважає їх судити – заочно.

Кравченко Микола Іванович засуджений цього року Соснівським райсудом міста Черкаси до 12 років позбавлення волі

«Ми намагаємось, щоб злочини кожного отримали перш за все правову оцінку. Наприклад, Кравченко Микола Іванович засуджений цього року Соснівським райсудом міста Черкаси до 12 років позбавлення волі», – зауважив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

За інформацією СБУ, частина найманців з України і зараз бере участь в бойових діях в Сирії в складі «ПВК Вагнера». Щонайменше четверо з них загинули під час зіткнень в 2016-2018 роках.

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