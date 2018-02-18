Загибель найманців з групи «Вагнера» в Сирії. Як там опинився українець

Донбаське відлуння на Близькому Сході. Американська авіація завдала масштабного удару по проурядовим силам в Сирії. Серед убитих – представники російської приватної військової компанії «Вагнера». Точної кількості загиблих немає, але більшість з тих, кого вже вдалося ідентифікувати, до близькосхідного відрядження, воювали на Донбасі. Ба більше, серед убитих є і громадянин України. Маршрут найманців вивчали журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Сирія. Ніч з 7 на 8 лютого. Бій в провінції Дейр-ез-Зор поруч з населеним пунктом Хішам. За даними американських військових, батальйон проасадівських сил (від трьохсот до п’ятисот чоловік) атакує позиції антиіділівської коаліції, де в той час саме знаходяться американські військові. Прихильники режиму застосовують танки, артилерію, ракетні комплекси і міномети.

Після того, як на запит американців росіяни відповідають, що їхніх військових там немає, сили коаліції розстрілюють колону з винищувачів F-15E Strike Eagle, ударних безпілотників MQ-9 Reaper, літака-штурмовика AC-130, бойових вертольотів AH-64 Apaches, а також стратегічних бомбардувальників B-52. Втративши близько сотні бійців, атакуючі відступають на західний берег річки Євфрат.

Офіційно американські військові заявляють: у них немає інформації про те, чи були в складі розбитої колони громадяни Росії.

Як заявив міністр Меттіс, «якщо ви будете нам загрожувати, це буде ваш найдовший і найгірший день у житті»

«Я не збираюся робити припущень про склад цих сил або про те, кому вони підпорядковувалися. Як я неодноразово заявляв, наші зусилля зосереджені на єдиному ворозі – «Ісламській державі». Ми не прагнемо розв’язати бойові дії з кимось ще, однак, як минулого тижня заявив міністр Меттіс, «якщо ви будете нам загрожувати, це буде ваш найдовший і найгірший день у житті», – зазначив глава Центрального командування ВПС США Джеффрі Харрігіан.

Водночас американські військові експерти в причетності до атаки «групи «Вагнера» не сумніваються.

«Вагнер» безкарно діяв в Україні. Але різниця ж в тому, що в Сирії є американські війська. І США вирішили надіслати дуже чіткий сигнал, мовляв, краще так не робіть

«Вагнер» безкарно діяв в Україні. Але різниця ж в тому, що в Сирії є американські війська. І США вирішили надіслати дуже чіткий сигнал, мовляв, краще так не робіть. Я впевнений, російський уряд тепер буде віддавати чіткі команди: про місця, де ці приватні підрозділи повинні діяти дуже обережно... Тому що цей випадок поставив Росію в складне становище, адже її підрозділ розгромлено, її громадяни вбиті, – навіть якщо офіційно вони з Кремлем ніяк і не пов’язані», – сказав експерт Atlantic Council, директор відділу з питань Росії Міністерства оборони США у 2013-2015 роках Марк Симаковський.

Спираючись на різні джерела, поки вдалося підтвердити загибель в провінції Дейр-ез-Зор як мінімум дев’яти найманців з ПВК «Вагнера». Примітно, що у восьми з них в біографії є одна спільна деталь – усі вони перед відправкою до Сирії воювали проти української армії на Добнасі.

ропонується людям, які воювали на Донбасі: хочете заробити, ось вам «група «Вагнера», Сирія - і вперед

«Уже, мабуть, останніх два роки «група «Вагнера» поповнює свої ряди саме за рахунок різних колишніх ополченців, а вони набираються через всякі там «Союзи добровольців Донбасу». Пропонується людям, які воювали на Донбасі: хочете заробити, ось вам «група «Вагнера», Сирія – і вперед», – зазначає експерт Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Журналісти Донбас.Реалії вирішили дізнатися більше про найманців, які загинули в Сирії, а до цього засвітилися в рядах бойовиків в Донецькій і Луганській областях.

Воювали в Україні – загинули в Сирії: хто ці найманці?

Одним з найманців, який заробляв на війні в Україні був 38-річний Станіслав Матвєєв з російського міста Азбест. Чому він виїхав зі Свердловської області і приєднався до бойовиків на Донбасі? Подробиці біографії погодилися розповісти родичі загиблого.

«Це з Донбасу у нього медалі», – Олена Матвєєва показує нагороду, яку її чоловік Станіслав отримав за участь в бойових діях на Донбасі. У 2016 році він понад півроку воював на боці бойовиків.

Він мені сказав: бачиш, Лєн, яка метушня на Донбасі. Людям треба допомогти, треба будиночки для біженців побудувати

«Він мені сказав: «Бачиш, Лєн, яка метушня на Донбасі. Людям треба допомогти, треба будиночки для біженців побудувати. Я поїду», – пригадує дружина Станіслава Матвєєва Олена Матвєєва.

Олена повірила чоловікові на слово, оскільки до війни той дійсно працював будівельником, робив ремонти в квартирах. Але коли він почав збиратися в Сирію, зрозуміла, чому його так тягне в чергову гарячу точку.

«Його мабуть затягнули ці автомати. Він через півроку почав вже нудьгувати. Ось, казав «моя ластівка» – так він називав свій автомат. Я його відмовляла, мало не до розлучення доходило. Але я бачу, що тут марно мені щось робити», – розповідає Матвєєва.

За словами вдови, зі Свердловської області разом з її чоловіком в Сирію вирушили ще 30 місцевих жителів. Показує останні фотографії звідти – Матвєєв у військовій формі і зі зброєю. Олена додає: не знає хто саме його туди відправив.

Наша держава всюди хоче ухилитися. Тому і створюють ось ці приватні компанії, щоб потім відповідальність з себе зняти. Там нікого не було! Як і на Донбасі – наших нікого не було

«Наша держава всюди хоче ухилитися. Тому і створюють ось ці приватні компанії, щоб потім відповідальність з себе зняти. Там нікого не було! Як і на Донбасі – наших нікого не було. Теж якісь приватні компанії там створювалися. Скільки пацанів загинуло, скільки поховано, а нікого не було», – каже дружина Станіслава Матвєєва.

У СБУ підрахували, що на Донбасі за весь час конфлікту загинуло дві сотні членів приватної військової компанії «Вагнера». Усього ж спецслужба встановила особи більше двох тисяч найманців. У відомстві заявляють: саме «вагнерівці» в червні 2014 року збили літак Іл-76 над Луганським аеропортом. Вони ж брали участь в боях за Дебальцеве.

«Після Дебальцева і суттєвого зниження активності бойових дій ПВК «Вагнера» брала участь у зачистці незаконних збройних формувань, які вийшли з-під контролю. Я наведу навіть приклади – це ліквідація «Бетмена», а також роззброєння підрозділів «Фоми» і «Косогора», – зазначає керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

Серед тих, хто вже потрапляв в поле зору українських спецслужб на Донбасі, поки тільки один загиблий 8 лютого в Сирії росіянин. Його ім’я Олег Терещенко. За даними СБУ, він приїхав на схід України влітку 2014 року.

Загиблий у Сирії українець – ким він був?

Але, мабуть, найбільше дивує біографія іншого загиблого «вагнерівця» – Володимира Винограденка. Він – українець, жив у Харкові, а перед Сирією воював на боці бойовиків на Донбасі. Що це за людина, чому пішов проти своїх співвітчизників і навіщо відправився в Сирію вбивати за гроші?

Винограденко був прописаний в селищі Докучаєвське в передмісті Харкова. Сусіди одразу впізнають знайоме обличчя на фотографії.

«Здоровенний такий мужичара, що хай Бог милує. Але я не знаю, де він зараз», – відповіла місцева жителька.

Двері квартири Винограденка відкриває літня мати. Знизує плечима – син не з’являвся вдома вже кілька років.

– А давно ви його бачили?

– Давно, давно. Але звідки я знаю, куди він поїхав і чим займався, – каже жінка.

Біля будинку зустрічаємо близького друга Винограденка.

– Дружили, переписувалися, – розповідає житель Докучаєвська Юрій.

– А коли ви останній раз переписувалися?

– Ну, півроку тому десь.

– А що він писав вам?

– Писав, що при церкві, храм будує.

– Де?

– Під Москвою, – відповів товариш Винограденка.

Виявляється, у рідному селищі у Винограденка репутація побожної людини. Можливо, звідси і позивний найманця – «Апостол». Ось тільки в церкву він подався, уточнюють місцеві, після того? як відсидів тюремний строк.

«Ну так, було діло. Ну було там... я не знаю за що. Сидів. Але потім в Бога «вдарився», – каже Юрій.

А ось про військовий досвід свого колишнього сусіда місцеві особливо не говорять.

– Чутки доходили, що він воювати пішов в АТО.

– А з українського боку?

– Ось цього я не знаю.

Набагато більше про бойове минуле Винограденка знають його соратники з проросійської організації «Русь триєдина», яка в 2014 році активно підтримувала «Антимайдан» у Харкові.

На Донбасі і зараз залишається частина бойовиків ПВК «Вагнера», заявляють у СБУ. Ось тільки існування самої компанії тепер під питанням, вважає російський військовий експерт Олександр Гольц.

«Її можна перейменувати, переформатувати, але ось ця конкретна структура – з нею вже все закінчено. У цьому світі дуже важлива репутація. Хто з ними тепер зв’яжеться, якщо вони підставили себе під вогонь? Якщо вони безславно втратили людей?» – розмірковує Гольц.

«Нам найголовніше, звертаємося до всіх, щоб нам дитину повернули додому. Щоб хоч якось його поховати. Щоб було хоч куди квіточки покласти. Ця невідомість – гірше не можу бути», – зі сльозами на очах каже мати Олени Матвєєвої.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації визнали – у Сирії, можливо, загинули п’ятеро росіян, але також уточнили, що цю люди не мають стосунку до Збройних сил.

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