У Сирії загинули 112 російських військових – депутат

Російська армія втратила 112 військових у громадянській війні в Сирії за останні три роки, заявляє депутат Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії Віктор Бондарев, який очолює комітет з оборони.

За його словами, близько половини з цього числа загинули у двох інцидентах: коли був збитий російський літак-розвідник минулого місяця, внаслідок чого загинули 15 військових, і під час аварії транспортного літака раніше цього року, коли загинули 39 осіб.

Щодо техніки, то Росія втратила вісім літаків, сім гелікоптерів і одну чи дві бронемашини, сказав Бондарев.

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Про те, скільки саме російських військових бере участь у сирійській війні, невідомо, бо їх не наймає напряму держава, але вони надають підтримку місцевим урядовим силам.

Незалежна Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що цього року загинули десятки російських найманців, які працювали на приватну військову компанію, під час авіаударів сил коаліції у східній провінції Дейр аз-Зур.