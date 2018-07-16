Легальні бойовики: чи отримають офіційний статус росіяни, що воювали на Донбасі?

Російські найманці, які воювали на Донбасі і в Сирії, вимагають від уряду Росії офіційного статусу учасників бойових дій і відповідних пільг. Із цієї нагоди вони навіть склали колективне звернення. В документі можна побачити як уже відому «ПВК Вагнера», так і раніше не помічену компанію «Патріот». Донбас.Реалії розбиралися, чим це може обернутися для України.

«Загальноросійські офіцерські збори» виступили з вимогою до російського уряду надати бойовикам, громадянам Росії, офіційний правовий статус.

У документі, який підписали відставні російські військові, фігурують дві приватні військові компанії, а саме помічена на Донбасі «ПВК Вагнера» та компанія під назвою «Патріот». Як з’ясували російські незалежні журналісти, ПВК «Патріот», імовірно, є дочірньою компанією силових відомств Росії.

«За даними моїх джерел, значний відсоток «ПВК Патріот» – це фахівці дуже високого класу, які досі залічені в Міністерстві оборони, військові юристи в тому числі, співробітники сил спеціальних операцій, співробітники ГРУ. Тому структуру з такою організацією праці мені важко називати «ПВК», але через те, що мої джерела не надали нових даних, щоб робити гучні заяви, ми називаємо її «ПВК Патріот», – розповідає журналістка російського телеканалу «Дождь» Лілія Яппарова.

Пільги – найманцям

Найманець для уряду Росії – найдешевший різновид воїна. Його вбили, покалічили – за нього ніхто не відповідає

Офіційний статус може надати найманцям безліч державних пільг. Крім того, це може забезпечити приплив добровольців до російських ПВК, які виконують найбруднішу роботу. Хоча Кремлю вигідніше тримати солдатів удачі на «короткому повідці», каже спікер розслідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Якщо раптом почнуть багато говорити або виходити з-під контролю, їх у будь-який момент можуть притягнути до кримінальної відповідальності відразу за кількома статтями Кримінального кодексу Росії: найманство і незаконний обіг зброї, зауважує він.

«Зростає невдоволення серед колишніх і нинішніх. Бо найманець для їхнього уряду – це найдешевший різновид воїна. Його вбили, покалічили – за нього ніхто не відповідає. Якщо уряд Росії ухвалить [офіційний статус УБД – ред.], це буде стимулювати до того, щоб вони більш адекватно і більш швидко проводили рекрутинг для цих приватних компаній», – розповідає Михайло Макарук.

«Кілька десятків тисяч росіян уже хоч завтра можуть легалізуватися. Хоч завтра можуть виконувати функції, які західні ПВК виконують легально, не ховаючись», – додає журналіст російського видання «Новая газета» Ірек Муртазін.

«Донбаська індульгенція» в Росії?

Відомі випадки, коли в Росії участь у бойових діях на Донбасі використовували як пом’якшувальну обставину у суді. Зокрема, нещодавня історія кадрового російського офіцера Олега Леонтьєва. Його визнали винним у загибелі російського солдата-строковика Іллі Горбунова. Але реального терміну він уник, нібито через те, що брав участь у бойових діях на Донбасі. Він знову попросився на війну. Цього разу в Сирію. Про це він говорив просто на судовому засіданні. Представники російського фонду «Право матері» оприлюднили аудіозапис.

«При позитивному рішенні суду негайно наступним бортрейсом туди [до Сирії – ред.] лечу. Це дозволить принести якусь користь для держави. Я вже брав участь в одному з таких заходів, але, єдине, це було на території суміжної країни, на якій нас нібито не було», – розповів під час суду Олег Леонтьєв.

В результаті російському офіцеру дали умовний термін. І невідомо, яку роль у цьому відіграла «донбаська індульгенція». Неясно і те, як багато вже було таких послаблень. Але головне питання – скільки ще росіян у пошуках пільг і потурань може потягнутися на Донбас у разі ескалації бойових дій.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)