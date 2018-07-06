«Дождь»: у Сирії почала воювати нова російська приватна військова компанія

У бойових діях на території Сирії почала брати участь нова російська приватна військова компанія «Патріот», яка може бути пов’язана з Міністерством оборони Росії, повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на джерела в Міноборони і ветеранських організаціях.

За повідомленням російського телеканалу, «Патріот» бере участь у бойових діях із весни 2018 року. У комітеті «Загальноросійського офіцерського зібрання» заявили, що особовий склад ПВК формується з кадрових військовослужбовців.

За інформацією телеканалу, серед бійців «Патріота» присутні чинні фахівці Головного управління Генерального штабу, військові юристи і бійці сил спеціальних операцій. За повідомленням, рівень оплати в новій приватній військовій компанії може сягати від 400 тисяч до одного мільйона рублів (приблизно від шести до 16 тисяч доларів).

Читайте також: Росіяни знову гинуть у Сирії: деталі і версії смерті шістьох військових

Співрозмовник «Дождя», порівнюючи «Патріот» із «ПВК Вагнера» зазначив, що найманцям «Патріота» платять більше і «краще ставлять бойові завдання». Також зазначається, що бійці нової ПВК, на відміну від «вагнерівцев», переважно займаються охороною перших осіб.

Співрозмовники телеканалу заявили, що «Патріот» не єдина нова російська ПВК. Зокрема, приватна військова компанія без назви займається охороною російської бази в Бурунді.

У Міністерстві оборони Росії інформацію не коментували, на запит російського телеканалу не відповіли.

Росія бере участь у бойових діях у Сирії із вересня 2015-го, зайнявши сторону уряду Башара Асада під час війни в Сирії, у якій загинули сотні тисяч людей. Це допомогло Дамаску відвоювати в повстанців значні території.

При цьому повстанські угруповання продовжують контролювати велику частину північно-західної та південно-західної Сирії, а очолюваний курдами альянс, який підтримують Сполучені Штати, займає більшу частину північного сходу.

За офіційними даними, в Сирії з 2015 року загинули понад 90 російських військових. Йдеться тільки про військовослужбовців російської армії. Росіян, які воюють в Сирії у складі приватних військових компаній, у цих цифрах не враховано.