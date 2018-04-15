У Росії помер журналіст, який першим написав про смерть членів загону «ПВК Вагнера» в Сирії

У російському місті Єкатеринбург помер журналіст Максим Бородін, який першим написав про смерть членів загону «ПВК Вагнера» в Сирії. Він помер, не приходячи до тями, після того, як 13 квітня випав із вікна свого помешкання на 5-му поверсі. Про це повідомляє видання «МБХ Медіа».

Раніше повідомляли, що випавши з вікна, журналіст отримав важкі травми і впав в кому. Він був доставлений у міську лікарню.

Головний редактор РІА «Новий день», в якому працював Бородін, Поліна Румянцева допускає можливість, що смерть журналіста могла бути не випадковою.

«Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ до квартири, ми займаємося цим. Якщо з'явиться хоча б якийсь натяк на кримінал, ми всіх сповістимо», – сказала вона. За словами Румянцевої, для самогубства у Бородіна не було ніяких підстав.

Бородін був серед журналістів, які першими розповіли про загибель бійців «ПВК Вагнера» в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.

9 лютого американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що 7 лютого в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам.

У результаті нападники були розбиті, загинули, за різними даними, від кількох десятків до кількох сотень людей, зокрема громадян Росії, імовірно, бійців «ПВК Вагнера». Російська влада спершу заперечувала загибель росіян, а згодом визнала, що внаслідок сутичок постраждали десятки російських громадян. МЗС Росії наголошує, що йдеться не про військовослужбовців.