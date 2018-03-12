«Він воював уже п'ять років: спочатку на Донбасі». Родичі про загиблого в Сирії «вагнерівця»

Григорій Кроних,​ Олександр Молчанов

У російському Благовєщенську 7 березня поховали 25-річного Олександра Нікуліна, бійця «приватної військової компанії Вагнера», який загинув на початку лютого в Сирії. Кореспондент «Сибір.Реалії» поговорив з близькими бійця про обставини, які привели його на цю війну.

Олександр загинув в результаті авіадуру в районі сирійського міста Дейр-ез-Зор. Його сестра Наталія впевнена, що він не знав про цю операцію заздалегідь і йти в бій в той день не планував.

– Саша завжди, коли збирався в бій, попереджав маму і залишав контактні телефони, щоб, в разі чого, було куди подзвонити. Він 7-го числа зайшов в WhatsApp, написав мамі: «Все спокійно, скоро приїду», і все, зі зв'язку пішов.

– Хто повідомив про його загибель?

Спочатку всі говорили «завтра – завтра», через два тижні повідомили, що загинув

– Повідомив товариш по службі, його друг, він теж з Благовєщенська, і навіть з одного району. Він був там, на місці, не знаю, як вижив, але він повідомив мамі, що бачив Сашу загиблим. Це було відразу після авіаудару. А офіційно нам повідомили лише через два тижні. Ми з мамою весь цей час бігали по військових частинах, я в Благовєщенську, вона – в Краснодарі. Спочатку всі говорили «завтра – завтра», через два тижні повідомили, що загинув, там-то можна забрати труну.

– Вам хтось із влади або приватної військової компанії допомагав з похоронами?

– Ні, ніхто. Ми в цей момент, звичайно, потребували допомоги. Обіцяли, але нічого не дали. Єдине – передали невелику суму з військової частини Краснодару, але ми так зрозуміли, що це, напевно, військові від себе і зібрали. Всі ці гроші пішли на похорон.

– Сирія – це був перший бойовий досвід Олександра?

Він воював вже п'ять років. Спочатку в Україні – на Донбасі, останні півтора року – в Сирії

– Ні, він воював вже п'ять років. Спочатку в Україні – на Донбасі, в Луганську, потім, останні півтора року, – в Сирії.

– З чого все почалося, як він опинився в Україні?

– «По знайомству» вийшло. Саші було 20 років, він в армії відслужив. А тут підвернувся знайомий – дорослий чоловік, він уже повоював в гарячих точках. От і взяв його з собою підзаробити. Раз з'їздив, два, три – «прокотило». Ну і затягнуло ...

– Він хотів саме заробити?

Заради грошей. Ми жили в гуртожитку. Саша хотів зробити все, щоб ми не залишилися в цій кімнатці. Він мамі будинок в Краснодарі купив, це була її мрія

– Так, заради грошей. Ми жили в кімнаті, в гуртожитку. Саша хотів зробити все, щоб ми не залишилися в цій кімнатці. Він мамі будинок в Краснодарі купив, це була її мрія. Він там встиг пожити півроку, але йому байдуже було, де жити, він же тільки в відпустку приїжджав. Так п'ять років.

– Скільки він збирався воювати?

Продовжив контракт на три місяці, щоб ще трохи підзаробити. Після цього він хотів зупинитися

– Йому залишалося три місяці, в грудні Саша мав повернутися. Ми чекали його на Новий рік, а він повідомив, що продовжив контракт на три місяці, щоб ще трохи підзаробити. Після цього він хотів зупинитися. Йому навіть роботу в Краснодарі знайшли ...

– Він розповідав про службу?

Нічого не розповідав і попереджав завжди – зайвих питань не ставте, телефони прослуховують і перевіряють

– Ні, він дзвонив і казав завжди коротко. Нічого не розповідав і попереджав завжди – зайвих питань не ставте, що їх телефони прослуховують і перевіряють.

Юрій Вєтров виріс з Олександром в одному дворі, дружив з дитинства. Він упевнений, що Нікулін зробив війну своєю професією через безгрошів'я.

У «Вагнера» він дуже добре заробляв. Сім'я з кредитами розрахувалася, він будинок матері купив

– Тут роботи немає, а зарплата в Благовєщенську – 10-15 тисяч, на ці гроші прожити не можна. Без варіантів: або тут спиться, або туди – в Сирію. А в «Вагнера» він дуже добре заробляв. Сім'я з кредитами розрахувалася, він будинок матері купив, у нього була Toyota Highlander, це пристойна машина, за місцевими мірками. Думаю, він отримував там 150-200 тисяч в місяць.

– Ви говорили про його службу?

Ми з ним листувалися у соцмережах, але обережно, тому що за зайві слова його і оштрафувати могли

– Я його постійно відмовляв, коли він приїжджав. Були у нього гроші на машину – я пропонував йому замість автомобіля в якийсь бізнес вкластися. Не їздити більше на війну, стати розсудливим. Він не захотів. У нас вічні сварки, суперечки з цього приводу були. Просто пацан хотів жити нормально. Як і всі. Кажуть, що на війну бидло їде ... він не такий був. Нормальний хлопець, з ним поговорити можна було на різні теми. Чекали його на Новий рік, але він не приїхав. Ми з ним листувалися у соцмережах, але обережно – «Привіт, як справи», тому що за зайві слова його і оштрафувати могли.

Приятелька Олександра просить не називати її справжнього імені, придумати псевдонім – наприклад, Анна. За її словами, головне, що Саша хотів у житті, – допомогти матері.

Ми через всі канали, через пацанів, з якими він був на Донбасі, самі намагалися дізнатися, що ж насправді сталося

– Я знала його понад 10 років, у нас була одна компанія. Багато часу проводили разом, добре знаю його сім'ю, маму, сестру. Він був дуже світлою, чистою людиною, я дійсно не чула, щоб хтось про нього говорив погано, просто не було про що говорити. Його всі любили. Він не був жадібним, знаєте, аби заробити. Він все робив заради сім'ї – мами, сестри. Купив матері будинок в Краснодарському краї, вона давно мріяла туди поїхати. Перевіз її в минулому році, вона почала облаштовуватися, але це було десь під Краснодаром, в передмісті, а він хотів купити житло в самому Краснодарі, заради цього і поїхав до Сирії. Сказав мамі, щоб вона шукала покупців на будинок, мовляв, приїде, і вони будуть дивитися щось вже в самому Краснодарі. І вона знайшла покупців. Після Нового року говорив, що повернеться додому до березня. Влітку хотів зіграти весілля зі своєю дівчиною.

Мама була одна там, в Краснодарському краї, довго нічого толком сказати не могли, що з ним трапилося після цього обстрілу. Говорили, що нібито пропав безвісти. Вона там через переживання потрапила в лікарню. Ми через всі канали, через пацанів, з якими він був на Донбасі, самі намагалися дізнатися, що ж насправді сталося.

Дату смерті йому поставили чомусь 8 лютого, хоча сам наліт був 7-го

Наташа, сестра, повинна була їхати до мами в березні, їй довелося терміново міняти квитки на лютий. Їхала туди до неї і панікувала – а що, якщо тіло в цей час привезуть ?! Але їм тільки через два тижні точно сказали, що Саша загинув. А тіло привезли буквально напередодні похорону. У вівторок привезли, а в середу були похорони. Дату смерті йому поставили чомусь 8 лютого, хоча сам наліт був 7-го, він і в соцмережі заходив в той день, коли там, в Сирії, було близько п’ятої-шостої вечора. В останні місяці він ніби відчував. Раптом почав писати людям, з якими вже давно не спілкувався, питав, як справи, що в житті відбувається – я вже потім про це від них дізналася. Про себе нічого не розповідав, я думаю, їм забороняли. Ми з ним в січні спілкувалися багато разів, він писав, питав, як справи. Одного разу навіть по відеозв'язку говорили, він привітав мене з днем народження. Показав новорічний подарунок, який їм видали – сигарети, сир, каву, ще щось. Але на запитання, де він, як він, що, відмовчувався. Говорили тільки про мене.

– Як ви думаєте, скільки він ще планував воювати?

У нього була мета – він хотів допомогти матері. Жив її мрією вирватися звідси

– Мені здається, він хотів зав'язати з цим, з цією війною, для нього це був етап, через який він хотів переступити і почати нове життя. Я думаю, у нього план був, що він повернеться в березні і вже більше не поїде туди. До цього він їздив на Донбас. Вони з сестрою і мамою жили дуже скромно, в гуртожитку. І у нього була мета – він хотів допомогти матері. Жив її мрією вирватися звідси. Інші зароблять – і на себе все витрачають, за кордон їдуть відпочивати, наприклад.

А Саша то ремонт робив у матері, то будинок ось їй купив. Три роки тому він знайшов своїх сестру і брата по батькові, з якими з дитинства не бачилися, об'єднав всю сім'ю, вони почали спілкуватися. Всі повинні були зустрітися влітку в Краснодарі. Я знаю, що у нас засуджують тих, хто йде в приватні військові компанії, хоча в тих же Штатах, я чула, є закон, який це регулює, і вони там солдати, а у нас вважаються найманцями. Я вважаю, не можна засуджувати, не знаючи обставин. Я знаю, для чого він жив і задля чого міг пожертвувати всім. Зараз все це намагаються приховати, адже Путін сказав, що вивів війська звідти. Але хтось же їм дає зброю. Хто? Я багато читала про це і знаходила інформацію, що там під час того нальоту були наші хлопці-контрактники. Я вважаю, це цілком можливо.

Скоро приїдуть пацани, які там з Сашком були, і розкажуть, що і як! Тільки їм сказали, що раніше виборів ви додому не приїдете

Один з друзів Олександра написав кореспонденту «Сибір.Реалії» в соцмережі: «У нього нагороди особисто Путіним підписані! І які даються тільки президентом! А він всім говорить, що їх там не було, немає і не буде. Скоро приїдуть пацани, які там з Сашком були, і розкажуть, що і як! Тільки їм сказали, що раніше виборів ви додому не приїдете».

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода «Сибір.Реалії»