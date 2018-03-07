Радіо Свобода Daily: анонімні свідчення представників командування «ПВК Вагнера»

Проект «М'ясорубка»

Троє представників командування «ПВК Вагнера» погодилися на умовах анонімності поговорити з кореспондентом Радіо Свобода. Усі вони брали активну участь у війні на Донбасі, воювали в Сирії, у всіх за плечима радянська армія.

За словами співрозмовників Радіо Свобода (їхні слова підтвердили й інші джерела), договори з бійцями укладаються на геологорозвідку, на роботу на нафтових промислах, але із застереженням: працювати доведеться в районі бойових дій і потрібно бути готовим взяти до рук зброю. Гроші за роботу ПВК платить сирійська сторона, усі фінансові питання вирішуються через ТОВ «Євро Поліс», що належить структурам Євгенія Пригожина, зарплати виплачують по приїзду до Росії на полігоні Молькіно – без затримок і чесно. Крім того, чоловіки розповіли журналістам і про «фронтовий мільйон», і про групу «Карпати» та контейнер як покарання для «алкашів».

Далі стисло.

Суд дав дозвіл на заочне розслідування стосовно Курченка

НАЗК вирішило розпочати повну перевірку декларації голови департаменту ГПУ Гуцуляка

Україна розпочала опис та арешт українських активів «Газпрому»

А кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак звернулася до українського посольства з проханням про дозвіл на в’їзд у Крим. У МЗС Росії порівняли її лист із «дозволом піти в туалет». У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін намір Собчак назвав «політичною шизофренією».

Ліки для спецоперацій

Сергія Скрипаля – колишнього співробітника Головного розвідувального управління Росії, що був засуджений за шпигунство і виданий до Великої Британії – отруїли нервово-паралітичною речовиною, повідомили у британській поліції. Точної назви речовини, яка була використана, не назвали, але місцева преса повідомляє, що речовиною міг бути фентаніл. Це – сильнодіючий наркотик, який в СРСР першою почала синтезувати лабораторія радянської Академії наук у Ризі. Препарат використовували для проведення операцій на відкритому мозку, щоб пацієнт залишався при свідомості, але не відчував болю. Творець радянського фентанілу доктор Едвардс Лавріновічс і зараз живе в Латвії. В інтерв’ю Радіо Свобода він розповів, чи можна використовувати цю речовину як отруту.

Паралімпійські ігри 2018

А вже завтра, 9 березня, розпочнуться XІІ зимові Паралімпійські ігри. Збірна України традиційно є одним із фаворитів змагань, адже останні три Паралімпіади завершує у п’ятірці найсильніших команд світу. За словами спортсменів, не збираються цю тенденцію змінювати і в Пхьончхані. Їдуть лише за нагородами, а не просто для досвіду. Отже, коли вболівати за українських паралімпійців та в яких видах «синьо-жовті» збираються перемагати? Радіо Свобода підготувало невеличкий довідник для справжніх уболівальників українського спорту.

Про різницю між параліймпійськими та олімпійськими видами, секрети кожної дисципліни та роботу з гайдами Радіо Свобода розповість вже найближчим часом. А також не пропустіть Щоденники Паралімпіади, цікаві інтерв’ю з українськими паралімпійськими героями на нашому сайті та в соціальних мережах.

«Дорогі жіночки...»

Гори тюльпанів, шоколадних цукерок та чашок із написами – щороку 8 березня українки отримують безліч привітань та подарунків. Все частіше Міжнародний жіночий день сприймають і по-іншому: замість привітань громадські організації запускають флешмоби на підтримку гендерної рівності, жінки відмовляються від квітів, а «Вікіпедія» оголошує марафон написання матеріалів про жінок. Дарувати квіти чи йти на мітинг? Радіо Свобода зібрало думки про 8 березня із соцмереж.

Цікаво, що цього року Міжнародний жіночий день присвячений жінкам і дівчатам, які живуть у сільській місцевості. В Організації Об’єднаних Націй звертають увагу, що заробіток жінок, які працюють у сільському господарстві, менший, ніж у чоловіків.

Ми ж бажаємо цінувати одне одного, незалежно від статі і незалежно від позначки у календарі!

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