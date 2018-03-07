Суд дав дозвіл на заочне розслідування стосовно Курченка – ГПУ

Печерський районний суд Києва на клопотання Генеральної прокуратури України дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Рішення ухвалили 7 березня.

«Зокрема, Генеральна прокуратура України отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Сергія Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких й особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва,… що заподіяло велику матеріальну шкоду», – написала Сарган.

У ГПУ стверджують, що збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

За відповідними фактами Курченку повідомили про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За даними прокуратури, Курченко з лютого 2014 року переховується за межами України. У зв’язку із цим його оголосили у розшук.

Слідчий суддя обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

У листопаді минулого року в Генпрокуратурі повідомили, що Україна просить Інтерпол оголосити Курченка в міжнародний розшук.