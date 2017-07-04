ГПУ просить суд про спеціальне розслідування щодо Курченка

Генеральна прокуратура України направила до Печерського районного суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, інформує офіційний сайт відомства.

«З метою забезпечення виконання процесуальних дій щодо здійснення «заочного» судового розгляду відносно Сергія Курченка 30 червня 2017 року… направлено клопотання про здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування», – йдеться у повідомленні.

Санкція найтяжчої з інкримінованих Курченку статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років, вказали в ГПУ.

27 червня Генпрокуратура склала письмове повідомлення про підозру Курченку у вчиненні кримінальних правопорушень за дев’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

26 червня Курченка чекали на допит у ГПУ, але він не прийшов.

Ще раніше, 30 травня, прокуратура Одеської області погодила і надіслала українському бізнесменові, наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.