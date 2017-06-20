ГПУ викликає Курченка на допит 26 червня

Генеральна прокуратура України на 26 червня викликає на допит бізнесмена Сергія Курченка. Відповідна повістка розміщена на сайті відомства.

Його викликають «для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій як підозрюваного» у справі про створення злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Допит має відбутися в Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України в Києві.

Прокуратура Одеської області 30 травня погодила і надіслала Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Генпрокуратура України визнала групу компаній СЕПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

17 червня Генеральна прокуратура також повідомила, що відкрила провадження за статтею про фінансування тероризму за фактом вивезення і реалізації антрациту із непідконтрольних Україні територій Донбасу під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка. За її словами, Курченко підозрюється у тому, що протягом 2017 року закуповував вугілля на захоплених представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» копальнях.