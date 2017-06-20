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20 Червень 2017, Київ 18:17
Новини | Політика

ГПУ викликає Курченка на допит 26 червня

Сергій Курченко

Генеральна прокуратура України на 26 червня викликає на допит бізнесмена Сергія Курченка. Відповідна повістка розміщена на сайті відомства.

Його викликають «для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій як підозрюваного» у справі про створення злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Допит має відбутися в Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України в Києві.

Прокуратура Одеської області 30 травня погодила і надіслала Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Генпрокуратура України визнала групу компаній СЕПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

17 червня Генеральна прокуратура також повідомила, що відкрила провадження за статтею про фінансування тероризму за фактом вивезення і реалізації антрациту із непідконтрольних Україні територій Донбасу під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка. За її словами, Курченко підозрюється у тому, що протягом 2017 року закуповував вугілля на захоплених представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» копальнях.

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