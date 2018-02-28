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28 Лютий 2018, Київ 18:44
Новини | Політика

ГПУ: суд конфіскував підприємство, задіяне в «схемі Курченка»

Сергій Курченко

Суд застосував спецконфіскацію до підприємства ТОВ «Лагуна-Рені» у справі наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича бізнесмена Сергія Курченка, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, вартість підприємства оцінюється орієнтовно в 100 мільйонів гривень.

«Вказане підприємство придбано у 2012 році членами злочинної організації під керівництвом Сергія Курченка та використовувалося для маскування злочинів під виглядом фіктивного вивезення палива для ухилення від сплати податків», – написала Сарган.

30 травня 2017 року прокуратура Одеської області погодила й надіслала Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

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