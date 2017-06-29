У Києві затримали фігуранта справи Курченка – Сарган

Правоохоронці затримали 29 червня в Києві фігуранта справи українського бізнесмена Сергія Курченка, яка стосується схеми оборудок із нафтопродуктам. Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації затриманий підбирав команду на танкери, придбані Курченком. У подальшому він координував діяльність ТОВ «Лагуна-Рені», морських агентів і капітанів танкерів, направлену на фіктивну перевалку нафтопродуктів через морський порт Рені», – написала Сарган у Facebook.

Прізвище затриманого в повідомленні не вказано.

27 червня Генпрокуратура склала письмове повідомлення про підозру Курченку у вчиненні кримінальних правопорушень за дев’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

26 червня Курченка чекали на допит у ГПУ, але він не прийшов.

Ще раніше, 30 травня, прокуратура Одеської області погодила і надіслала українському бізнесменові, наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.