Суд арештував фігуранта справи про махінації із нафтопродуктами за «схемою Курченка»

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з фігурантів справи про махінації із нафтопродуктами за схемою Сергія Курченка з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, чоловіка затримали 29 червня, йому повідомили про підозру за статтями «участь у злочинній організації», «пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах», «пособництво у зловживанні службовим становищем, вчинене у вкладі злочинної організації», «службове підроблення».

За даними слідства, підозрюваний, відповідно до відведеної йому ролі, «підбирав команду на танкери, придбані Курченком для незаконних мільйонних оборудок з нафтопродуктами, а у подальшому він координував діяльність ТОВ «Лагуна-Рені», морських агентів і капітанів цих танкерів, направлену на фіктивну перевалку нафтопродуктів через морський порт Рені».

27 червня Генпрокуратура склала письмове повідомлення про підозру Курченку у вчиненні кримінальних правопорушень за дев’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

26 червня Курченка чекали на допит у ГПУ, але він не прийшов.

Ще раніше, 30 травня, прокуратура Одеської області погодила і надіслала українському бізнесменові, наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.